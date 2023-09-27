Мадонна устроила "взрослую" вечеринку по случаю дня рождения сына
Певица Мадонна отпраздновала вечеринку в честь дня рождения своего приемного сына Дэвида Банды. Празднование получилось достаточно откровенным.
Фото звезда опубликовала в своем Instagram.
Сын Мадонны отпраздновал 18-летие
Дэвиду Банда исполнилось 18 лет. По этому случаю семья устроила шумную вечеринку. Откровенные танцы, прозрачные наряды, много фотографий с друзьями — Мадонна сделала все, чтобы этот день запомнился парню.
"С 18-летием, Дэвид Банда! Племенное имя — Сензангахона. Потомок племени Нгони! Невозможно поверить, что прошло почти 18 лет с тех пор, как мы познакомились с тобой в Мчиндже в детском доме "Дом надежды"! "Говори правду". Лучшего имени для художника и не придумать! Ты растешь действительно выдающимся человеком! Мы все так гордимся тобой! Ты сияешь, как самая яркая звезда", — прокомментировала пост Мадонна.
На праздник были приглашены друзья и родственники Дэвида. Среди гостей также присутствовал и 29-летний бойфренд певицы Мадонны, боксер Джош Поппер.
Мадонна имеет шестерых детей. Старшую дочку — Лурдес — певица родила от фитнес-тренера Карлоса Леона. В браке с кинорежиссером Гаем Риччи у Мадонны родился сын Рокко Джон. Также певец усыновил четырех детей — мальчика Дэвида Банда, девочку Чифундо Мерси и близнецов Стеллу и Эстер.
Напомним, Мадонна сентиментально поздравила сына с днем рожденья.
Ранее Мадонна показала, как отмечала 65-летие.