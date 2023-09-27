Мадонна устроила "взрослую" вечеринку по случаю дня рождения сына

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

Певица Мадонна отпраздновала вечеринку в честь дня рождения своего приемного сына Дэвида Банды. Празднование получилось достаточно откровенным.

Фото звезда опубликовала в своем Instagram.

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Дэвиду Банда исполнилось 18 лет. По этому случаю семья устроила шумную вечеринку. Откровенные танцы, прозрачные наряды, много фотографий с друзьями — Мадонна сделала все, чтобы этот день запомнился парню.

Певица Мадонна с сыном Дэвидом Банда. Фото: instagram.com/madonna/

Сын певицы Мадонны Дэвид. Фото: instagram.com/madonna/

Певица Мадонна с детьми. Фото: instagram.com/madonna/

Дочери певицы Мадонны. Фото: instagram.com/madonna/

Певица Мадонна. Фото: instagram.com/madonna/

День рождения сына Мадонны. Фото: instagram.com/madonna/

"С 18-летием, Дэвид Банда! Племенное имя — Сензангахона. Потомок племени Нгони! Невозможно поверить, что прошло почти 18 лет с тех пор, как мы познакомились с тобой в Мчиндже в детском доме "Дом надежды"! "Говори правду". Лучшего имени для художника и не придумать! Ты растешь действительно выдающимся человеком! Мы все так гордимся тобой! Ты сияешь, как самая яркая звезда", — прокомментировала пост Мадонна.

На праздник были приглашены друзья и родственники Дэвида. Среди гостей также присутствовал и 29-летний бойфренд певицы Мадонны, боксер Джош Поппер.

Мадонна имеет шестерых детей. Старшую дочку — Лурдес — певица родила от фитнес-тренера Карлоса Леона. В браке с кинорежиссером Гаем Риччи у Мадонны родился сын Рокко Джон. Также певец усыновил четырех детей — мальчика Дэвида Банда, девочку Чифундо Мерси и близнецов Стеллу и Эстер.

Напомним, Мадонна сентиментально поздравила сына с днем рожденья.

Ранее Мадонна показала, как отмечала 65-летие.