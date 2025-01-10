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Имение Тома Хэнкса едва уцелело во время пожара — жуткие фото

10 января 2025 12:09
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор
Поместье Тома Хэнкса чудом уцелело во время лесного пожара - страшные фото
Актер Том Хэнкс. Фото: instagram/tomhanks
Карина Шовенко - Редактор
Карина Шовенко
Редактор

Дом Тома Хэнкса в охваченном огнем районе Pacific Palisades чудом до сих пор цел. Поместье звезды было буквально в нескольких сантиметрах от уничтожения.

Об этом пишет Page Six. 

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Поместье Тома Хэнкса, которое он приобрел 15 лет назад, едва избежал разрушения во время масштабных лесных пожаров. Огонь остановился в нескольких сантиметрах от территории актера.

Дом Тома Хэнкса
Дом Тома Хэнкса. Фото: London Entertainment для NY Post

Хэнкс приобрел дом вместе с женой Ритой Уилсон за 26 миллионов долларов. Внутри есть четыре спальни, пять ванных комнат, бассейн.

"Район, где я вырос, сгорает дотла. Молитесь за Pacific Palisades", — прокомментировал пожары сын Тома Хэнкса в соцсетях.

Pacific Palisades, дом Тома Хэнкса и Риты Уилсон
Поместье Тома Хэнкса. Фото: London Entertainment для NY Post

Напомним, что дом актрисы Пэрис Хилтон сгорел дотла в Лос-Анджелесе. Также актер Энтони Хопкинс потерял свой дом в страшном лесном пожаре.

пожар Голливуд актеры Том Хэнкс Лос-Анджелес

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