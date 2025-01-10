Поместье Тома Хэнкса чудом уцелело во время лесного пожара - страшные фото

Имение Тома Хэнкса едва уцелело во время пожара — жуткие фото
Дом Тома Хэнкса в охваченном огнем районе Pacific Palisades чудом до сих пор цел. Поместье звезды было буквально в нескольких сантиметрах от уничтожения.
Об этом пишет Page Six.
Дом Тома Хэнкса за 26 млн долларов уцелел
Поместье Тома Хэнкса, которое он приобрел 15 лет назад, едва избежал разрушения во время масштабных лесных пожаров. Огонь остановился в нескольких сантиметрах от территории актера.
Хэнкс приобрел дом вместе с женой Ритой Уилсон за 26 миллионов долларов. Внутри есть четыре спальни, пять ванных комнат, бассейн.
"Район, где я вырос, сгорает дотла. Молитесь за Pacific Palisades", — прокомментировал пожары сын Тома Хэнкса в соцсетях.
Напомним, что дом актрисы Пэрис Хилтон сгорел дотла в Лос-Анджелесе. Также актер Энтони Хопкинс потерял свой дом в страшном лесном пожаре.
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