Будинок Ентоні Гопкінс у Лос-Анджелесі згорів у пожежі - фото

Ентоні Гопкінс втратив будинок у Лос-Анджелесі через пожежу
Британський актор Ентоні Гопкіс втратив свій будинок у Pacific Palisades внаслідок масштабної пожежі, яка охопила Каліфорнію. Вогонь зруйнував маєток актора за шість мільйонів доларів.
Про це пише Page Six.
Будинок Ентоні Гопкінса згорів вщент
За інформацією журналістів, від будинку володаря "Оскара" залишилася лише купа уламків.
Гопкінс придбав цей маєток у елітному районі Лос-Анджелесу три роки тому за 6 мільйонів доларів. У будинку було чотири спальні та п'ять ванних кімнат.
Поки що Гопкінс сам не коментував трагедію, що сталася. За попередньою інформацією, актор та його близькі не постраждали.
Нагадаємо, раніше Періс Гілтон показала свій маєток у Малібу, який знищив вогонь.
Також у пожежі згорів будинок зірки "Пліткарки" та її чоловіка.
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