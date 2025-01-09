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Ентоні Гопкінс втратив будинок у Лос-Анджелесі через пожежу

9 січня 2025 11:50
Марія Покровська - Редактор
Будинок Ентоні Гопкінс у Лос-Анджелесі згорів у пожежі - фото
Ентоні Гопкінс. Фото: instagram.com/anthonyhopkins
Марія Покровська - Редактор

Британський актор Ентоні Гопкіс втратив свій будинок у Pacific Palisades внаслідок масштабної пожежі, яка охопила Каліфорнію. Вогонь зруйнував маєток актора за шість мільйонів доларів.

Про це пише Page Six.

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За інформацією журналістів, від будинку володаря "Оскара" залишилася лише купа уламків.

Гопкінс придбав цей маєток у елітному районі Лос-Анджелесу три роки тому за 6 мільйонів доларів. У будинку було чотири спальні та п'ять ванних кімнат.

Будинок Ентоні Гопкінса після пожежі
Будинок Ентоні Гопкінса після пожежі. Фото: Page Six

Поки що Гопкінс сам не коментував трагедію, що сталася. За попередньою інформацією, актор та його близькі не постраждали.

Нагадаємо, раніше Періс Гілтон показала свій маєток у Малібу, який знищив вогонь.

Також у пожежі згорів будинок зірки "Пліткарки" та її чоловіка.

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