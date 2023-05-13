Майлі Сайрус готує пісню про свого колишнього

Співачка Майлі Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus/

Співачка Майлі Сайрус знову заінтригувала шанувальників новим треком. Фоловери артистки переконані, у пісні знову йдеться про її колишнього чоловіка, актора Ліама Хемсворта.

Фото з цитатою з нової пісні Сайрус виклала на своїй сторінці в Instagram.

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Розбив собі серце, але ніколи про це не скажеш

Знімок, на якому Майлі позує у золотому купальнику, вона підписала словами з пісні Jaded:

"Ти розбив собі серце, але ніколи про це не скажеш".

Цікаво, що спочатку зірка підписала фото іншими рядками:

"Вирушили до пекла, з якого не повернемося".

Пісня Jaded є другою з нового альбому артистки Endless Summer Vacation.

У треку йдеться про тугу та втрачені можливості через байдужість коханого.

Раніше співачка випустила трек Flowers у 33-й день народження свого колишнього чоловіка Ліама Хемсворта. Пісня швидко набрала один мільярд прослуховувань у Spotify.

Нагадаємо, 55-річна матір співачки Майлі Сайрус готується втретє у своєму житті обмінятися обручками у вівтаря.