Майлі Сайрус готує пісню про свого колишнього
Співачка Майлі Сайрус знову заінтригувала шанувальників новим треком. Фоловери артистки переконані, у пісні знову йдеться про її колишнього чоловіка, актора Ліама Хемсворта.
Фото з цитатою з нової пісні Сайрус виклала на своїй сторінці в Instagram.
Розбив собі серце, але ніколи про це не скажеш
Знімок, на якому Майлі позує у золотому купальнику, вона підписала словами з пісні Jaded:
"Ти розбив собі серце, але ніколи про це не скажеш".
Цікаво, що спочатку зірка підписала фото іншими рядками:
"Вирушили до пекла, з якого не повернемося".
Пісня Jaded є другою з нового альбому артистки Endless Summer Vacation.
У треку йдеться про тугу та втрачені можливості через байдужість коханого.
Раніше співачка випустила трек Flowers у 33-й день народження свого колишнього чоловіка Ліама Хемсворта. Пісня швидко набрала один мільярд прослуховувань у Spotify.
Нагадаємо, 55-річна матір співачки Майлі Сайрус готується втретє у своєму житті обмінятися обручками у вівтаря.