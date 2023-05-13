Майли Сайрус готовит песню о своем бывшем
Певица Майли Сайрус снова заинтриговала поклонников новым треком. Фоловеры артистки убеждены, что в песне снова речь идет о ее бывшем муже, актере Лиаме Хэмсворте.
Фото с цитатой из новой песни Сайрус выложила на своей странице в Instagram.
Разбил себе сердце, но никогда об этом не скажешь
Снимок, на котором Майли позирует в золотом купальнике, она подписала словами из песни Jaded:
"Ты разбил себе сердце, но никогда об этом не скажешь".
Интересно, что сначала звезда подписала фото другими строчками:
"Отправились в ад, из которого не вернемся".
Песня Jaded является второй из нового альбома артистки Endless Summer Vacation.
В треке речь идет о тоске и упущенных возможностях из-за безразличия любимого.
Ранее певица выпустила трек Flowers в 33-й день рождения своего бывшего мужа Лиама Хэмсворта. Песня быстро набрала один миллиард прослушиваний в Spotify.
Напомним, 55-летняя мать популярной певицы Майли Сайрус готовится в третий раз выйти замуж.