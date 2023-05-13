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Майли Сайрус готовит песню о своем бывшем

13 мая 2023 15:04
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Майли Сайрус готовит песню о своем бывшем
Певица Майли Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Майли Сайрус снова заинтриговала поклонников новым треком. Фоловеры артистки убеждены, что в песне снова речь идет о ее бывшем муже, актере Лиаме Хэмсворте.

Фото с цитатой из новой песни Сайрус выложила на своей странице в Instagram.

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Разбил себе сердце, но никогда об этом не скажешь

Снимок, на котором Майли позирует в золотом купальнике, она подписала словами из песни Jaded:

"Ты разбил себе сердце, но никогда об этом не скажешь".

Интересно, что сначала звезда подписала фото другими строчками:

"Отправились в ад, из которого не вернемся".

Песня Jaded является второй из нового альбома артистки Endless Summer Vacation.

В треке речь идет о тоске и упущенных возможностях из-за безразличия любимого.

Ранее певица выпустила трек Flowers в 33-й день рождения своего бывшего мужа Лиама Хэмсворта. Песня быстро набрала один миллиард прослушиваний в Spotify.

Напомним, 55-летняя мать популярной певицы Майли Сайрус готовится в третий раз выйти замуж.

 

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