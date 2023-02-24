Макс Барських на роковини війни презентував пісню-посвяту Мамо, не плач

Співак Макс Барських

П’ятниця — традиційний день прем’єр у музикантів. Але 24 лютого — дата, про яку пам’ятає кожен українець. На роковини повномасштабної війни співак Макс Барських презентував трек-присвяту "Мамо, не плач".

Він доступний на YouTube каналі виконавця та всіх цифрових платформах.

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Нова пісня стала шостим синглом з музичного щоденника Барських, який артист веде з третього дня повномасштабного вторгнення рф до України. Трек присвячений усім матерям, які чекають на повернення своїх захисників.

"Війна виходить на новий рівень у той час, як Україна вже рік живе в жорстокому протистоянні ворогові. Саме зараз мені вкотре хотілося б звернутися до кожного українця зі словами підтримки. Попри психологічну втому та звикання до постійних повітряних тривог й ракетних обстрілів, ми повинні зібратися з силами, тримаючи психологічну оборону з вірою в наших захисників. Дуже сподіваюся, що ця пісня допоможе слухачам в складний час і надасть сили не падати духом. Бо я щиро вірю в нашу перемогу й те, що весна вже близько", — прокоментував прем’єру Барських.

Кожен із попередніх синглів Макса, а саме: "Буде весна", DFWU, "Чекай мене", "Україна" чи "Римую" — відображають різну палітру почуттів, характерних майже кожному українцю за минулий рік: від повного усвідомлення трагедії й емоційної прірви до абсолютного єднання та віри в перемогу.

Також 24 лютого Макс Барських стане гостем благодійного концерту Stay Together на підтримку України в Польщі (Ясьонка), де вперше виконає "Мамо, не плач" наживо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Барських показав, як записував нову чуттєву пісню "Мамо, не плач". Також ми розповідали, що Макс Барських оголосив кастинг у свій новий світовий тур.