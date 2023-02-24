Макс Барских на годовщину войны презентовал песню-посвящение Мамо, не плач

Певец Макс Барских

Пятница — традиционный день премьер у музыкантов. Но 24 февраля — дата, о которой помнит каждый украинец. На годовщину полномасштабной войны певец Макс Барских презентовал трек-посвящение "Мамо, не плач".

Он доступен на YouTube канале исполнителя и на всех цифровых платформах.

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Новая песня стала шестым синглом из музыкального дневника Барских, который артист ведет с третьего дня полномасштабного вторжения россии в Украину. Трек посвящен всем матерям, которые ожидают возвращения своих защитников.

"Война выходит на новый уровень в то время, как Украина уже год живет в жестоком противостоянии врагу. Именно сейчас мне еще раз хотелось бы обратиться к каждому украинцу со словами поддержки. Несмотря на психологическую усталость и привыкание к постоянным воздушным тревогам и ракетным обстрелам, мы должны собраться с силами, держа психологическую оборону с верой в наших защитников. Очень надеюсь, что эта песня поможет слушателям в сложное время и даст силы не падать духом. Потому что я искренне верю в нашу победу и то, что весна уже близко", — прокомментировал премьеру Барских.

Каждый из предыдущих синглов Макса, а именно: "Буде весна", DFWU, "Чекай мене", "Україна" или "Римую" — отражают разную палитру чувств, характерных почти каждому украинцу за прошлый год: от полного осознания трагедии и эмоциональной пропасти до абсолютного единения и веры в победу.

Также 24 февраля Макс Барских станет гостем благотворительного концерта Stay Together в поддержку Украины в Польше (Ясенка), где впервые исполнит "Мамо, не плач" вживую.

Напомним, ранее мы писали, что Барских показал, как записывал новую чувственную песню "Мамо, не плач". Также мы рассказывали, что Макс Барских объявил кастинг в свой новый мировой тур.