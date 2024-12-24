Макс Барських виступив в Києві із шоу "Різдвяний Зорепад"

Український співак Макс Барських. Фото: менеджмент артиста

У суботу, 21 грудня, в київському Палаці спорту виступив український співак Макс Барських

із шоу "Різдвяний Зорепад". Концерт артиста був присвячений його першому україномовному альбому.

Редакція Новини.LIVE розкаже, як пройшов концерт співака.

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Концептуально шоу було побудоване на яскраво-червоних кольорах. Співак в образі сучасного святого Миколая дійсно підготував чимало подарунків та неочікуваних хуків зі сцени. Але головною новиною вечора став анонс англомовної платівки, що побачить світ навесні наступного року.

З перших нот "Різдвяного Зорепаду" відвідувачі поринули в атмосферу залаштунків кліпу "Я вже не ти". Перший блок доповнювався треками "Береги", Bestseller, "Танцювати" та "Тумани", другий складався переважно з пісень, які лягли в основу альбому "Зорепад": "Не плач", "Але", "В твоїх очах", "Замало", "Все можливо", "Нове життя" та інші. Фішкою другого блоку став шоу-номер на пісню "Ритми", де на сцену замість Наді Дорофєєвої вийшла небінарна особа.

Перед початком пісні "Буде весна", яка завжди розділяє шоу Макса на "до" та "після", пролунала повітряна тривога. Концерт призупинили на 30 хвилин.

Концерт співака Макса Барських. Фото: менеджмент артиста

Макс Барських в Палаці спорту. Фото: менеджмент артиста

Макс Барських презентував шоу "Різдвяний Зорепад". Фото: менеджмент артиста

Після відбою він продовжився після звернення артиста на підтримку жінок, які повернулися з полону, де зазнали психологічних, сексуальних і тілесних тортур.

"Друзі, сьогодні, коли ми разом із вами будемо співати пісню "Буде весна", я хочу, щоб кожен із нас згадав про тих людей, які повернулися з полону. Вони перебувають серед нас і потребують нашої підтримки. Пам'ятаймо про людей, які рятували й рятують нас ціною власного життя. Вони змогли повернутися, і ми маємо подбати про них і зробити так, щоб українська весна зігрівала їхні душі", — сказав зі сцени артист.

У соцмережах прихильники дякують артистові за незабутні враження від шоу, не стримуючи емоцій: "Це було неймовірно", "Бракує слів", "Так класно, серце йде в п’яти", "Емоції зашкалюють", "Дякуємо за класний вайб", "Крута робота зі світлом та атмосферою", "Було шалено круто"

Нагадаємо, нещодавно артист випустив спільну пісню зі співаком Артемом Пивоваровим. А також виступ музиканта в Києві перервала повітряна тривога.