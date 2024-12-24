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Макс Барских накануне праздников "зажег" Дворец спорта в Киеве

24 декабря 2024 15:20
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Макс Барских выступил в Киеве с шоу "Рождественский Звездопад"
Украинский певец Макс Барских. Фото: менеджмент артиста
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

В субботу, 21 декабря, в киевском Дворце спорта выступил украинский певец Макс Барских с шоу "Рождественский Звездопад". Концерт артиста был посвящен его первому украиноязычному альбому.

Редакция Новини.LIVE расскажет, как прошел концерт певца.

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Концептуально шоу было построено на ярко-красных цветах. Певец в образе современного святого Николая действительно подготовил немало подарков и неожиданных хуков со сцены.

С первых нот "Рождественского Звездопада" посетители погрузились в атмосферу закулисья клипов "Я уже не ты". Звездопад": "Не плачь", "Но", "В твоих глазах", "Мало", "Все возможно", "Новая жизнь" и другие. Фишкой второго блока стал шоу-номер на песню "Ритмы", где на сцену вместо Нади Дорофеевой вышло небинарное лицо.

Перед началом песни "Будет весна", всегда разделяющей шоу Макса на "до" и "после", прозвучала воздушная тревога.

Макс Барских выступил с шоу "Рождественский звездопад"
Концерт певца Макса Барских Фото: менеджмент артиста
Макс Барских выступил с шоу "Рождественский Звездопад" во Дворце Спорта
Макс Барских во Дворце спорта Фото: менеджмент артиста.
Макс Барских дал концерт во Дворце Спорта
Макс Барских презентовал шоу "Рождественский звездопад" Фото: менеджмент артиста

После отбоя он продолжился, после обращения артиста в поддержку женщин, которые вернулись из плена, где подверглись психологическим, сексуальным и телесным пыткам.

"Друзья, сегодня, когда мы вместе с вами будем петь песню "Будет весна", я хочу, чтобы каждый из нас вспомнил о тех людях, которые вернулись из плена. Они находятся среди нас и нуждаются в нашей поддержке. Давайте помнить о людях, которые спасали и спасают нас ценой собственной жизни. Они смогли вернуться, и мы должны позаботиться о них и сделать так, чтобы украинская весна согревала их души", — сказал со сцены артист.

В соцсетях поклонники благодарят артиста за незабываемые впечатления от шоу, не сдерживая эмоций: "Это было невероятно", "Не хватает слов", "Так классно, сердце уходит в пятки", "Эмоции зашкаливают", "Спасибо за классный вайб", "Крутая работа со светом и атмосферой", "Было безумно круто"

Напомним, недавно артист выпустил совместную песню с певцом Артемом Пивоваровым. А также выступление музыканта в Киеве прервала воздушная тревога.

Киев концерт Макс Барских Рождество украинские звезды

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