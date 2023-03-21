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Макс Барських показав, як про нього піклується мама та чим його балує

21 березня 2023 17:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Співак Макс Барських з матір'ю
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Співак Макс Барських потішив шанувальників та показав залаштунки свого життя. В гості до нього приїхала найрідніша людина, його мама Лілія Володимирівна. Барських відзняв та змонтував кумедне відео, як вона розпаковує гостинці на кухні. 

Співак опублікував ролик у своєму TikTok.

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Деталі 

Відео починається з фрази англійською мовою: "Кожного разу, коли моя мама відвідує мене". Барських не приховав усмішки від того, як Лілія Володимирівна показувала товари, яки привезла до зіркової оселі. На столі й сало, й редис, і петрушка. 

Також мама Барських дала кілька порад синові. Так, наприклад, аби уникнути неприємного запаху в холодильнику, в нього потрібно покласти почищену цибулю.

Лілія Володимірівна запевнила, що всі овочі натуральні, та запропонувала синові салат. Макс не відмовився. На що жінка відповіла: "Так? А хто буде їсти? Я знаю, що все зроблю, а ти оближеш та поїдеш". 

@maxbarskih

Кожного разу, коли мамуся приїздить у гості 😂🤯 ——— Every time my mom comes to visit

♬ Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod & Kevin The Monkey

Кумедне та водночас зворушливе сімейне відео сподобалось підписникам Макса. Лише за кілька годин воно набрало понад 200 тисяч переглядів. Шанувальники залишились в захваті від турботи зіркової матері. 

  • Яка чарівна жінка, відразу свою маму згадала
  • Ото мами синів люблять. Була б донька, пєндєлєй і готуй сама
  • Лілія ТОП! Завжди була вогонь

Нагадаємо, раніше ми писали, що на роковини повномасштабної війни співак Макс Барських презентував трек-присвяту "Мамо, не плач". Також ми розповідали, що Барських закликав підтримати петицію, яку створила кохана загиблого українського захисника.

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