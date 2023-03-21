Макс Барських показав, як про нього піклується мама та чим його балує

Співак Макс Барських з матір'ю

Співак Макс Барських потішив шанувальників та показав залаштунки свого життя. В гості до нього приїхала найрідніша людина, його мама Лілія Володимирівна. Барських відзняв та змонтував кумедне відео, як вона розпаковує гостинці на кухні.

Співак опублікував ролик у своєму TikTok.

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Відео починається з фрази англійською мовою: "Кожного разу, коли моя мама відвідує мене". Барських не приховав усмішки від того, як Лілія Володимирівна показувала товари, яки привезла до зіркової оселі. На столі й сало, й редис, і петрушка.

Також мама Барських дала кілька порад синові. Так, наприклад, аби уникнути неприємного запаху в холодильнику, в нього потрібно покласти почищену цибулю.

Лілія Володимірівна запевнила, що всі овочі натуральні, та запропонувала синові салат. Макс не відмовився. На що жінка відповіла: "Так? А хто буде їсти? Я знаю, що все зроблю, а ти оближеш та поїдеш".

Кумедне та водночас зворушливе сімейне відео сподобалось підписникам Макса. Лише за кілька годин воно набрало понад 200 тисяч переглядів. Шанувальники залишились в захваті від турботи зіркової матері.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що на роковини повномасштабної війни співак Макс Барських презентував трек-присвяту "Мамо, не плач". Також ми розповідали, що Барських закликав підтримати петицію, яку створила кохана загиблого українського захисника.