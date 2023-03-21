Макс Барских показал, как о нем заботится мама и чем его балует

Певец Макс Барских с матерью

Певец Макс Барских порадовал поклонников и показал закулисье своей жизни. В гости к нему приехал самый родной человек, его мама Лилия Владимировна. Барских снял и смонтировал забавное видео, как она распаковывает гостинцы на кухне.

Певец опубликовал ролик в своем TikTok.

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Видео начинается с фразы на английском языке: "Каждый раз, когда моя мама посещает меня". Барских не скрывал улыбки от того, как Лилия Владимировна показывала товары, которые привезла в звездный дом. На столе и сало, и редис, и петрушка.

Также мама Барских дала несколько советов сыну. Так, например, чтобы избежать неприятного запаха в холодильнике, в него нужно положить очищенный лук.

Лилия Владимировна заверила, что все овощи натуральные и предложила сыну салат. Макс не отказался. На что женщина ответила: "Да? А кто будет есть. Я знаю, что все сделаю, а ты оближешь и уедешь".

Забавное и трогательное семейное видео понравилось подписчикам Макса. Лишь за несколько часов оно набрало более 200 тысяч просмотров. Поклонники остались в восторге от заботы звездной матери.

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Напомним, ранее мы писали, что на годовщину полномасштабной войны певец Макс Барских презентовал трек-посвящение "Мамj, не плач". Также мы рассказывали, что Барских призвал поддержать петицию, созданную возлюбленной погибшего украинского защитника.