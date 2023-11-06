Макс Барських показав себе волохатим і з величезним носом
Макс Барських показав себе у образі неандертальця — з вологатими бровами, тілом, довгим волоссям, бородою і великим носом. Таким чином, співак анонсував вихід наймасштабнішого кліпу, який побачать далеко не всі.
Фото і анонс Барських опублікував в Instagram.
Заради доброї справи
Ще до повномасштабного вторгнення Макс Барських зняв кліп, у якому перевтілився у неандертальця Річі, який таким був не завжди. Неандертальцем його зробила жадібність і невгамовна жага до золота.
Проте співак вирішив історію його життя та перевтілення спрямувати на добру справу. Кліп про Річі, який так і не вийшов, покажуть на великому екрані кінотеатру для прихильників артиста. Більше ні на яких платформах цю роботу опубліковано не буде.
На показ Барських запросив своїх шанувальників.
"10 листопада я запрошую своїх найпалкіших прихильників на ексклюзивний благодійний передпоказ мого нового та наймасштабнішого кліпу, в якому ви на власні очі побачите, як Річі докотився до життя неандертальця. Показ відбудеться в ТЦ "Гуллівер". Ви станете першими та єдиними, хто побачить цей блокбастер на кіноекрані!" — написав Макс у дописі.
Додатково прихильникам покажуть фільм про те, як знімали цей кліп ще в довоєнній Україні. Після співак відповість на запитання.
Та найголовніше, що весь прибуток з квитків буде спрямований на закупівлю дронів хлопцям на схід.
Нагадаємо, Макс Барських показав унікальні кадри, які через війну поклав на полицю.
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