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Макс Барських показав себе волохатим і з величезним носом

6 листопада 2023 14:46
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Макс Барських показав себе волохатим і з величезним носом
Макс Барських в образі неандертальця. Фото: instagram.com/max_barskih
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Макс Барських показав себе у образі неандертальця — з вологатими бровами, тілом, довгим волоссям, бородою і великим носом. Таким чином, співак анонсував вихід наймасштабнішого кліпу, який побачать далеко не всі. 

Фото і анонс Барських опублікував в Instagram

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Заради доброї справи 

Ще до повномасштабного вторгнення Макс Барських зняв кліп, у якому перевтілився у неандертальця Річі, який таким був не завжди. Неандертальцем його зробила жадібність і невгамовна жага до золота. 

Проте співак вирішив  історію його життя та перевтілення спрямувати на добру справу. Кліп про Річі, який так і не вийшов, покажуть на великому екрані кінотеатру для прихильників артиста. Більше ні на яких платформах цю роботу опубліковано не буде. 

На показ Барських запросив своїх шанувальників. 

 

"10 листопада я запрошую своїх найпалкіших прихильників на ексклюзивний благодійний передпоказ мого нового та наймасштабнішого кліпу, в якому ви на власні очі побачите, як Річі докотився до життя неандертальця. Показ відбудеться в ТЦ "Гуллівер". Ви станете першими та єдиними, хто побачить цей блокбастер на кіноекрані!" — написав Макс у дописі. 

Додатково прихильникам покажуть фільм про те, як знімали цей кліп ще в довоєнній Україні. Після співак відповість на запитання. 

Та найголовніше, що весь прибуток з квитків буде спрямований на закупівлю дронів хлопцям на схід.

Нагадаємо, Макс Барських показав унікальні кадри, які через війну поклав на полицю. 

Також ми писали, що Макс Барських розсмішив соцмережі відео з екскурсії Парижем. 

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