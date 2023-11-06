Макс Барских показал себя волосатым и с огромным носом

Макс Барских в образе неандертальца. Фото: instagram.com/max_barskih

Макс Барских показал себя в образе неандертальца — с волосатыми бровями, телом, длинными волосами, бородой и большим носом. Таким образом, певец анонсировал выход самого масштабного клипа, который увидят далеко не все.

Фото и анонс Барских опубликовал в Instagram.

Читайте также:

Ради доброго дела

Еще до полномасштабного вторжения Макс Барских снял клип, в котором превратился в неандертальца Ричи, который был таким не всегда. Неандертальцем его сделала жадность и неуемная жажда золота.

Певец решил историю его жизни и перевоплощения направить на доброе дело. Так и не вышедший клип о Ричи покажут на большом экране кинотеатра для поклонников артиста. Больше ни на каких платформах эта работа опубликована не будет.

На показ Барских пригласил своих поклонников.

"10 ноября я приглашаю своих поклонников на эксклюзивный благотворительный предпоказ моего нового и самого масштабного клипа, в котором вы собственными глазами увидите, как Ричи докатился до жизни неандертальца. Показ состоится в ТЦ "Гулливер". Вы станете первыми и единственными, кто увидит этот блокбастер на киноэкране!" — написал Макс в публикации.

Дополнительно поклонникам покажут фильм о том, как снимали этот клип еще в довоенной Украине. После певец ответит на вопросы.

Но самое главное, что вся прибыль с билетов будет направлена на закупку дронов нашим военным на восток.

Напомним, Макс Барских показал уникальные кадры, которые в результате войны положил на полку.

Также мы писали, что Макс Барских рассмешил соцсети видео экскурсии по Парижу.