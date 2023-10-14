Макс Барських розсмішив соцмережі відео з екскурсії Парижем

Співак Макс Барських. Фото: Instagram/max_barskih

Співак Макс Барських продовжує тішити шанувальників та підписників відеозвітами, як він проводить європейське турне. Співак показує свій концертний день від початку до самого кінця, а родзинкою є креативна озвучка, яка змушую усміхатися багатьох.

Нове відео з Парижа Макс опублікував у своїх соцмережах.

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З самого ранку Макс поїхав на Єлисейські поля та подивився на Тріумфальну арку. Там він зробив фото та поїхав до головної туристичної візитівки Парижа — Ейфелевої вежі.

"Там було класно, але людей — як тарганів, на моїй першій хаті. Потім я рубанув хот-дог і як додік пішов зробити туристичне фото", — розповів Барських.

Макс Барських у Парижі. Скриншот: Instagram/max_barskih

Потім він з компанією поїхав на шоу в кабаре "Мулен Руж". Вони придбали останні квитки. Знімати в закладі не можна, втім Барських порушив ці правила. Він зняв на відео декілька номерів. Один із них, за участю двох акробатів-силачів, дуже вразив Макса. Співак жартома повідомив, що попросить своїх танцівниць зробити подібне на майбутньому концерті.

Макс Барських на шоу в "Мулен Руж". Скриншот: Instagram/max_barskih

Барських подякував всім, хто відвідав його шоу в Парижі. Після концерту Макс знову повернувся до Ейфелевої вежі, де помахав на прощання. Вже завтра, 15 жовтня, співака, вочевидь, можна буде побачити біля туристичних місць Берліна, де в нього запланований концерт. Також цього місяця Макс виступить у Штутгарті, Мюнхені, Празі, Лондоні та Вільнюсі.

Підписники Барських подякували за позитивний настрій у відео. Свої лайки та коментарі залишили й зіркові друзі співака: продюсер, режисер Алан Бадоєв та співачка Міша Романова.

Коментарі під відео Барських. Скриншот: Instagram/max_barskih

Нагадаємо, раніше ми писали, що Макс Барських випустив відео про його день в Іспанії. Також ми розповідали, що Барських висловився про українізацію своєї творчості.