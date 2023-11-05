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Макс Барських показав унікальні кадри, які через війну поклав на полицю

5 листопада 2023 12:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Макс Барських показав унікальні кадри, які через війну поклав на полицю
Співак Макс Барських. Фото: Instagram/max_barskih
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Перед початком повномасштабної війни чимало знаменитостей готували для шанувальників ті чи інші релізи. Втім, світ їх поки що так і не побачив. Не встиг презентувати унікальний кліп і співак Макс Барських

Про це він розповів у своїх соцмережах.

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Макс розповів, що ще у грудні 2021 року він з командою готували реліз його нового англомовного альбому. Нескінченні переговори з лейблами, потік креативу та пропрацювання стратегії просування — все це захоплювало їхні серця, розум та думки. 

Напередодні Нового року команда понад три доби створювали один з наймасштабніших кліпів в кар’єрі Барських за останні роки. Усе було готове до довгоочікуваного старту. Але лютий 2022 року, наголошує Макс, стер усі плани і залишив мрії за межею важливого. 

"Ми довго не згадували про цю роботу, вона була "не на часі": занадто яскрава, занадто іронічна, дуже недоречна на фоні тих почуттів, які відчуваємо ми — українці... Я впевнений, що прийшов саме той слушний час, аби всі ми використовували все, що в нас є для користі України. Я щиро вірю, що разом з вами ми можемо перетворювати творчість в "золото", а "золото" в добро", — наголосив Макс. 

Барських заінтригував шанувальників та анонсував більше деталей вже на початку наступного тижня. Одними з перших з представників українського шоу-бізнесу лайки поставили режисер Алан Бадоєв (за сумісництвом продюсер Макса) та шоумен Дядя Жора. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Макс Барських розсмішив соцмережі відео з екскурсії Парижем. Також ми розповідали, що Барських розкрив деталі співпраці з Аланом Бадоєвим.

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