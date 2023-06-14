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Макс Барських порадував фанатів українською версією легендарного хіта

14 червня 2023 10:03
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Хіт Макса Барських "Берега" зазвучав українською
Співак Макс Барських. Фото: instagram.com/max_barskih/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співак Макс Барських переклав українською свій черговий хіт. Цього разу по-новому зазвучали "Берега".

Про це стало відомо на сторінці Instagram артиста.

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Під час репетиції перед концертом у Кропивницькому артист записав відео з україномовною версією пісні "Берега" 2019 року. Текст пісні вийшов чуттєвим.

 

Так само піднімається сонце,

Але інакше світить в цей час,
І місяц кожну ніч розквітає,
Не для нас

 

Ми на світанку світ загубили,
Спалили поміж нами мости,
І в цьому лише двоє не правих,
Я і ти

 

Двічі в одну річку не ввійдеш,
Половини серця не збереш,
Я давно не бачив блиск в твої очах.

 

Відпливали наші кораблі,
Ми були так нестримано близькі,
Та тепер зійшли на різних берегах.

 

А все могло би бути інакше
Кохання не буває легким.
Та ми обрали різні дороги,
Два шляхи

 

Прихильники оцінили нову версію відомого треку. Дехто підтримав співака у його бажанні перекладати російськомовні пісні, а дехто навпаки закликав творити нову історію власної творчості українською.

 

Прихильники оцінили переклад пісні "Берега". Скриншот instagram.com/max_barskih/

 

Прихильники оцінили переклад пісні "Берега". Скриншот instagram.com/max_barskih/

Макс Барських розповів, що він все частіше відчуває дискомфорт, коли виконує свої пісні російською мовою. 33-річний артист заявив про бажання взагалі відмовитися від російської мови. Проте Барських зізнався, що йому інколи важко створювати українські версії композицій, які фанати знають і люблять.

Раніше співак Макс Барських виступив у Києві. На концерті він вперше презентував україномовну версію на свій хіт "Туманы". На цьому експерименті артист зупинятися не планує.

Нагадаємо, стало відомо скільки Макс Барських отримував роялті в Росії до 24 лютого 2022 року.

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