Хіт Макса Барських "Берега" зазвучав українською

Макс Барських порадував фанатів українською версією легендарного хіта
Співак Макс Барських переклав українською свій черговий хіт. Цього разу по-новому зазвучали "Берега".
Про це стало відомо на сторінці Instagram артиста.
Нові фарби
Під час репетиції перед концертом у Кропивницькому артист записав відео з україномовною версією пісні "Берега" 2019 року. Текст пісні вийшов чуттєвим.
Так само піднімається сонце,
Прихильники оцінили нову версію відомого треку. Дехто підтримав співака у його бажанні перекладати російськомовні пісні, а дехто навпаки закликав творити нову історію власної творчості українською.
Макс Барських розповів, що він все частіше відчуває дискомфорт, коли виконує свої пісні російською мовою. 33-річний артист заявив про бажання взагалі відмовитися від російської мови. Проте Барських зізнався, що йому інколи важко створювати українські версії композицій, які фанати знають і люблять.
Раніше співак Макс Барських виступив у Києві. На концерті він вперше презентував україномовну версію на свій хіт "Туманы". На цьому експерименті артист зупинятися не планує.
Нагадаємо, стало відомо скільки Макс Барських отримував роялті в Росії до 24 лютого 2022 року.