Хіт Макса Барських "Берега" зазвучав українською

Співак Макс Барських. Фото: instagram.com/max_barskih/

Співак Макс Барських переклав українською свій черговий хіт. Цього разу по-новому зазвучали "Берега".

Про це стало відомо на сторінці Instagram артиста.

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Під час репетиції перед концертом у Кропивницькому артист записав відео з україномовною версією пісні "Берега" 2019 року. Текст пісні вийшов чуттєвим.

Так само піднімається сонце,

Але інакше світить в цей час,

І місяц кожну ніч розквітає,

Не для нас

Ми на світанку світ загубили,

Спалили поміж нами мости,

І в цьому лише двоє не правих,

Я і ти

Двічі в одну річку не ввійдеш,

Половини серця не збереш,

Я давно не бачив блиск в твої очах.

Відпливали наші кораблі,

Ми були так нестримано близькі,

Та тепер зійшли на різних берегах.

А все могло би бути інакше

Кохання не буває легким.

Та ми обрали різні дороги,

Два шляхи

Прихильники оцінили нову версію відомого треку. Дехто підтримав співака у його бажанні перекладати російськомовні пісні, а дехто навпаки закликав творити нову історію власної творчості українською.

Прихильники оцінили переклад пісні "Берега". Скриншот instagram.com/max_barskih/

Прихильники оцінили переклад пісні "Берега". Скриншот instagram.com/max_barskih/

Макс Барських розповів, що він все частіше відчуває дискомфорт, коли виконує свої пісні російською мовою. 33-річний артист заявив про бажання взагалі відмовитися від російської мови. Проте Барських зізнався, що йому інколи важко створювати українські версії композицій, які фанати знають і люблять.

Раніше співак Макс Барських виступив у Києві. На концерті він вперше презентував україномовну версію на свій хіт "Туманы". На цьому експерименті артист зупинятися не планує.

Нагадаємо, стало відомо скільки Макс Барських отримував роялті в Росії до 24 лютого 2022 року.