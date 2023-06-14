Хит Макса Барских "Берега" зазвучал на украинском

Певец Макс Барских. Фото: instagram.com/max_barskih/

Певец Макс Барских перевел на украинский язык свой очередной хит. В этот раз по-новому зазвучали "Берега".

Об этом стало известно на странице Instagram артиста.

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Во время репетиции перед концертом в Кропивницком артист записал видео с украиноязычной версией песни "Берега" 2019 года. Текст песни получился чувственным.

Так само піднімається сонце,

Але інакше світить в цей час,

І місяц кожну ніч розквітає,

Не для нас

Ми на світанку світ загубили,

Спалили поміж нами мости,

І в цьому лише двоє не правих,

Я і ти

Двічі в одну річку не ввійдеш,

Половини серця не збереш,

Я давно не бачив блиск в твої очах.

Відпливали наші кораблі,

Ми були так нестримано близькі,

Та тепер зійшли на різних берегах.

А все могло би бути інакше

Кохання не буває легким.

Та ми обрали різні дороги,

Два шляхи

Поклонники оценили новую версию известного трека. Некоторые поддержали певца в его желании переводить русскоязычные песни, а некоторые наоборот призвали творить новую историю собственного творчества на украинском.

Поклонники оценили перевод песни "Берега". Скриншот instagram.com/max_barskih/

Поклонники оценили перевод песни "Берега". Скриншот instagram.com/max_barskih/

Макс Барских рассказал, что он все чаще испытывает дискомфорт, когда исполняет свои песни на русском языке. 33-летний артист заявил о желании вообще отказаться от русского языка. Однако Барских признался, что ему иногда трудно создавать украинские версии композиций, котрые знают и любят фанаты.

Ранее певец Макс Барских выступил в Киеве. На концерте он впервые представил украиноязычную версию на свой хит "Туманы". На этом эксперименте артист останавливаться не намерен.

Напомним, стало известно, сколько Макс Барских получал роялти в России до 24 февраля 2022 года.