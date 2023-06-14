Хит Макса Барских "Берега" зазвучал на украинском

Макс Барских порадовал фанатов украинской версией легендарного хита
Певец Макс Барских перевел на украинский язык свой очередной хит. В этот раз по-новому зазвучали "Берега".
Об этом стало известно на странице Instagram артиста.
Новые краски
Во время репетиции перед концертом в Кропивницком артист записал видео с украиноязычной версией песни "Берега" 2019 года. Текст песни получился чувственным.
Поклонники оценили новую версию известного трека. Некоторые поддержали певца в его желании переводить русскоязычные песни, а некоторые наоборот призвали творить новую историю собственного творчества на украинском.
Макс Барских рассказал, что он все чаще испытывает дискомфорт, когда исполняет свои песни на русском языке. 33-летний артист заявил о желании вообще отказаться от русского языка. Однако Барских признался, что ему иногда трудно создавать украинские версии композиций, котрые знают и любят фанаты.
Ранее певец Макс Барских выступил в Киеве. На концерте он впервые представил украиноязычную версию на свой хит "Туманы". На этом эксперименте артист останавливаться не намерен.
Напомним, стало известно, сколько Макс Барских получал роялти в России до 24 февраля 2022 года.