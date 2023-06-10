Тумани Макс Барських переспівав українською

Макс Барських: instagram.com/max_barskih/

Співак Макс Барських порадував прихильників новою версією свого легендарного хіта. Артист переспівав хіт "Тумани" українською.

Про це Макс Барських повідомив у своєму Instagram.

Читайте також:

Пісню "Тумани" артист випустив у 2016 році. Вона стала однією з головних в музичній історії артиста.

"Сьогодні мені як ніколи хочеться, аби одна з найголовніших пісень у моїй творчості зазвучала українською! Сьогодні ви вперше почуєте премʼєру наживо! Вчіть слова", — закликав прихильників музикант.

Раніше Макс Барських згадав, як на початку війни він не знав, навіщо він виступає на сцені, та розповів про свої концерти у деяких країнах та містах.

Нагадаємо, Макс Барських згадав як у деяких містах глядачі на його концертах піднімають українські стяги. За словами Макса Барських, це справжня єдність людей по всьому світу.

Раніше ми писали, що Алан Бадоєв розповів, що до початку повномасштабної війни пісні Макса Барських активно ротувалися на російських радіостанціях та телеканалах. За це український артист отримував чималі гроші (роялті), з яких сплачував певний податок до бюджету РФ.

Продюсер Макса, Алан Бадоєв розповів, що артистам, які посідають місця в ТОП-100, нараховують кругленькі суми на банківські рахунки.