Шалені гроші: скільки Макс Барських отримував роялті в Росії до 24 лютого

Співак Макс Барських. Фото: менеджмент артиста

Режисер та продюсер Алан Бадоєв дав перше велике інтерв’ю за час повномасштабної війни. Зокрема він розповів про заробіток музичних артистів на роялті.

Інтерв’ю з’явилось на YouTube-каналі блогерки Раміни Есхакзай.

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Скільки отримував Барських

До початку повномасштабної війни пісні Макса Барських активно ротувалися на російських радіостанціях та телеканалах. За це український артист отримував чималі гроші (роялті), з яких сплачував певний податок до бюджету РФ.

Продюсер Макса, Алан Бадоєв розповів, що артистам, які посідають місця в ТОП-100, нараховують кругленькі суми на банківські рахунки.

"Це великі суми грошей — від 50 тисяч доларів. Наприклад, наш каталог з Максом, який ми вилучили з Росії, кожен квартал нам приносив по 300 тисяч доларів. Це вже чистими, без податків", — зізнався Бадоєв.

Продюсер також додав, що коли українці слухають російські пісні, вони спонсорують в тому числі й ракетні удари по нашій країні. Також Бадоєв згадав українських артистів, які продовжують працювати в Росії, зокрема Анну Асті, та сплачують своєю діяльністю чималі гроші задля підтримки економіки країни-терориста. І це у той час, як деякі їхні родичі живуть в Україні.

Фрагмент у відео з 51:41

Нагадаємо, раніше ми писали, що Алан Бадоєв дав пораду зрадниці Ані Лорак та розповів, скільки грошей йому винна Анна Асті, яка зустріла повномасштабну війну в Україні та потім втекла до Росії.

Також ми розповідали, що Раміна Есхакзай відреагувала на пародію її інтерв'ю зі співачкою Світланою Лободою.