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Шалені гроші: скільки Макс Барських отримував роялті в Росії до 24 лютого

29 травня 2023 18:03
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Шалені гроші: скільки Макс Барських отримував роялті в Росії до 24 лютого
Співак Макс Барських. Фото: менеджмент артиста
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Режисер та продюсер Алан Бадоєв дав перше велике інтерв’ю за час повномасштабної війни. Зокрема він розповів про заробіток музичних артистів на роялті. 

Інтерв’ю з’явилось на YouTube-каналі блогерки Раміни Есхакзай.

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Скільки отримував Барських

До початку повномасштабної війни пісні Макса Барських активно ротувалися на російських радіостанціях та телеканалах. За це український артист отримував чималі гроші (роялті), з яких сплачував певний податок до бюджету РФ. 

Продюсер Макса, Алан Бадоєв розповів, що артистам, які посідають місця в ТОП-100, нараховують кругленькі суми на банківські рахунки. 

"Це великі суми грошей — від 50 тисяч доларів. Наприклад, наш каталог з Максом, який ми вилучили з Росії, кожен квартал нам приносив по 300 тисяч доларів. Це вже чистими, без податків", — зізнався Бадоєв.

Продюсер також додав, що коли українці слухають російські пісні, вони спонсорують в тому числі й ракетні удари по нашій країні. Також Бадоєв згадав українських артистів, які продовжують працювати в Росії, зокрема Анну Асті, та сплачують своєю діяльністю чималі гроші задля підтримки економіки країни-терориста. І це у той час, як деякі їхні родичі живуть в Україні. 

Фрагмент у відео з 51:41

Нагадаємо, раніше ми писали, що Алан Бадоєв дав пораду зрадниці Ані Лорак та розповів, скільки грошей йому винна Анна Асті, яка зустріла повномасштабну війну в Україні та потім втекла до Росії. 

Також ми розповідали, що Раміна Есхакзай відреагувала на пародію її інтерв'ю зі співачкою Світланою Лободою. 

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