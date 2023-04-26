Макс Барських пронісся верхи на коні по вулиці Києва

Співак Макс Барських. Фото: Max Barskih/Instagram

На вулицях Києва помітили співака Макса Барських який скакав на білому коні. Фанати знімкували все на телефони.

Відповідне відео з'явилось у ТікТок.

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Макс Барських на білому коні

Фанатка співака під ніком Viki поділилися у мережі відео, де Макс Барських скаче вулицями Києва на білому коні.

"Звичайний день у Києві та Макс Барських скаче на коні, поки ми снідаємо", — написала фанатка.

Реакція фоловерів

У мережі фани відреагували на таку прогулянку зірки.

Реакція фоловерів на прогулянку Барських на білому коні в Києві. Фото: скріншот

Реакція фоловерів на прогулянку Барських на білому коні в Києві. Фото: скріншот

Реакція фоловерів на прогулянку Барських на білому коні в Києві. Фото: скріншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що Барських на роковини війни презентував зворушливу пісню-посвяту "Мамо, не плач". Також ми розповідали, що Макс Барських показав, як про нього піклується мама та чим його балує.