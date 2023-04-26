Макс Барських пронісся верхи на коні по вулиці Києва
На вулицях Києва помітили співака Макса Барських який скакав на білому коні. Фанати знімкували все на телефони.
Відповідне відео з'явилось у ТікТок.
Макс Барських на білому коні
Фанатка співака під ніком Viki поділилися у мережі відео, де Макс Барських скаче вулицями Києва на білому коні.
"Звичайний день у Києві та Макс Барських скаче на коні, поки ми снідаємо", — написала фанатка.
Реакція фоловерів
У мережі фани відреагували на таку прогулянку зірки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Барських на роковини війни презентував зворушливу пісню-посвяту "Мамо, не плач". Також ми розповідали, що Макс Барських показав, як про нього піклується мама та чим його балує.