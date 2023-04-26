Макс Барских пронесся верхом на коне по улице Киева

Певец Макс Барских. Фото: Max Barskih/Instagram

На улицах Киева заметили скакавшего на белом коне певца Макса Барских. Фанаты снимали все на телефоны.

Соответствующее видео появилось у ТикТок.

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Макс Барских на белом коне

Фанатка певца под ником Viki поделились в сети видео, где Макс Барских скачет по улицам Киева на белом коне.

"Обычный день в Киеве и Макс Барских скачет на коне, пока мы завтракаем", — написала фанатка.

Реакция фолловеров

В сети фаны отреагировали на такую прогулку звезды.

Реакция фолловеров на прогулку Барских на белом коне в Киеве. Фото: скриншот

Реакция фолловеров на прогулку Барских на белом коне в Киеве. Фото: скриншот

Реакция фолловеров на прогулку Барских на белом коне в Киеве. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали, что Барских на годовщину войны презентовал трогательную песню-посвящение "Мама, не плачь". Также мы рассказывали, что Макс Барских показал, как о нем заботится мама и чем его балует.