Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Макс Барских пронесся верхом на коне по улице Киева arrow

Макс Барских пронесся верхом на коне по улице Киева

26 апреля 2023 23:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Макс Барских пронесся верхом на коне по улице Киева
Певец Макс Барских. Фото: Max Barskih/Instagram
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На улицах Киева заметили скакавшего на белом коне певца Макса Барских. Фанаты снимали все на телефоны.

Соответствующее видео появилось у ТикТок.

Читайте также:

Макс Барских на белом коне

Фанатка певца под ником Viki поделились в сети видео, где Макс Барских скачет по улицам Киева на белом коне.

"Обычный день в Киеве и Макс Барских скачет на коне, пока мы завтракаем", — написала фанатка.

Реакция фолловеров

В сети фаны отреагировали на такую прогулку звезды.

скриншот
Реакция фолловеров на прогулку Барских на белом коне в Киеве. Фото: скриншот
скриншот
Реакция фолловеров на прогулку Барских на белом коне в Киеве. Фото: скриншот
скриншот
Реакция фолловеров на прогулку Барских на белом коне в Киеве. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали, что Барских на годовщину войны презентовал трогательную песню-посвящение "Мама, не плачь". Также мы рассказывали, что Макс Барских показал, как о нем заботится мама и чем его балует.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас