Макс Барских пронесся верхом на коне по улице Киева
На улицах Киева заметили скакавшего на белом коне певца Макса Барских. Фанаты снимали все на телефоны.
Соответствующее видео появилось у ТикТок.
Макс Барских на белом коне
Фанатка певца под ником Viki поделились в сети видео, где Макс Барских скачет по улицам Киева на белом коне.
"Обычный день в Киеве и Макс Барских скачет на коне, пока мы завтракаем", — написала фанатка.
Реакция фолловеров
В сети фаны отреагировали на такую прогулку звезды.
Напомним, ранее мы писали, что Барских на годовщину войны презентовал трогательную песню-посвящение "Мама, не плачь". Также мы рассказывали, что Макс Барских показал, как о нем заботится мама и чем его балует.