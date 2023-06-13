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Макс Барських розповів, як збирається допомагати постраждалим в Кривому Розі

13 червня 2023 17:41
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Макс Барських розповів, як збирається допомагати постраждалим в Кривому Розі
Співак Макс Барських. Фото: менеджмент артиста
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Окупанти здійснили черговий ракетний обстріл України. В результаті теракту у ніч проти 13 червня одна з багатоповерхівок у Кривому Розі була зруйнована. На цей час відомо про одинадцятьох загиблих. Співак Макс Барських напередодні відіграв концерт в Кременчуку, що в 160 км від Кривого Рогу. 

У своїх соцмережах артист відреагував на теракт та розповів, як з командою допомагатиме постраждалим. 

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Подробиці 

За словами Макса, його команда хотіла б допомогти сімʼям потерпілих, тому вони перерахують частину прибутку з концерту в Кременчуку тим, хто наразі цього потребує. Менеджери Барських дізнаються подробиці трагедії та збирають інформацію про тих, кому необхідна допомога у Кривому Розі. Співак закликав українців підтримувати одне одного.

"Разом ми велика сила… Дякую Кременчуку за теплий концерт, дякую глядачеві за sold out. Завдяки вам сьогодні у мене є можливість допомагати тим, хто найбільше цього потребує", — підсумував Барських. 

Нагадаємо, раніше ми писали, як українські знаменитості відреагували на ракетний обстріл по Кривому Рогу. Також ми розповідали, що співачка Тіна Кароль відправила у Херсон після підриву Каховської ГЕС.

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