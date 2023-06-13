Макс Барских рассказал, как собирается помогать пострадавшим в Кривом Роге

Певец Макс Барских. Фото: менеджмент артиста

Оккупанты совершили очередной ракетный обстрел Украины. В результате теракта в ночь на 13 июня одна из многоэтажек в Кривом Роге была разрушена. К настоящему времени известно об одиннадцати погибших. Певец Макс Барских накануне отыграл концерт в Кременчуге, который расположен в 160 км от Кривого Рога.

В своих соцсетях артист отреагировал на теракт и рассказал, как с командой будет помогать пострадавшим.

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По словам Макса, его команда хотела бы помочь семьям пострадавших, поэтому они перечислят часть прибыли с концерта в Кременчуге тем, кто в этом нуждается. Менеджеры Барских узнают подробности трагедии и собирают информацию о тех, кому необходима помощь в Кривом Роге. Певец призвал украинцев поддерживать друг друга.

"Вместе мы большая сила… Спасибо Кременчугу за теплый концерт, спасибо зрителю за sold out. Благодаря вам сегодня у меня есть возможность помогать тем, кто больше всего в этом нуждается", — подытожил Барских.

Напомним, ранее мы писали, как украинские знаменитости отреагировали на ракетные обстрелы по Кривому Рогу. Также мы рассказывали, что певица Тина Кароль отправила в Херсон после подрыва Каховской ГЭС.