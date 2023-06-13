Обстріл Кривого Рогу: реакція знаменитостей на смертоносний теракт
У ніч проти 13 червня армія окупантів здійснила черговий ракетний обстріл України. В результаті теракту одна з багатоповерхівок у Кривому Розі була зруйнована. На цей час відомо про десятьох загиблих. Українські знаменитості відреагували на вбивство земляків росіянами.
Новини.LIVE розкаже детальніше про їхню реакцію в соцмережах.
Анатолій Анатоліч
Шоумен родом з Кривого Рогу. Яцечко (справжнє прізвище блогера) зауважив, що він знає цей будинок. Анатоліч виріс в такому самому на п’ятому поверсі.
"Дитинство наших дітей вже 15 місяців намагаються вкрасти. Іноді в них виходить. Тримайся, рідне місто", — написав Анатоліч.
Лілія Ребрик
Світлана Лобода
Дмитро Монатік
Олексій Суханов
Даша Астаф'єва
Андрій Бєдняков
Нагадаємо, раніше ми писали про перші реакції українських зірок на обстріл Києва в Міжнародний день захисту дітей 1 червня. Також ми розповідали, що знаменитості прокоментували відео, як діти біжать в укриття в Києві.