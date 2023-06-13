Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Обстріл Кривого Рогу: реакція знаменитостей на смертоносний теракт arrow

Обстріл Кривого Рогу: реакція знаменитостей на смертоносний теракт

13 червня 2023 13:50
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Обстріл Кривого Рогу: реакція знаменитостей на смертоносний теракт
Наслідки ракетного обстрілу Кривого Рогу 13 червня. Фото: Reuters
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У ніч проти 13 червня армія окупантів здійснила черговий ракетний обстріл України. В результаті теракту одна з багатоповерхівок у Кривому Розі була зруйнована. На цей час відомо про десятьох загиблих. Українські знаменитості відреагували на вбивство земляків росіянами. 

Новини.LIVE розкаже детальніше про їхню реакцію  в соцмережах.

Читайте також:

Анатолій Анатоліч

Шоумен родом з Кривого Рогу. Яцечко (справжнє прізвище блогера) зауважив, що він знає цей будинок. Анатоліч виріс в такому самому на п’ятому поверсі. 

"Дитинство наших дітей вже 15 місяців намагаються вкрасти. Іноді в них виходить. Тримайся, рідне місто", — написав Анатоліч. 

Скриншот: Instagram/anatoliyanatolich

Лілія Ребрик 

Скриншот: Instagram/liliia.rebrik

Світлана Лобода

Скриншот: Instagram/lobodaofficial

Дмитро Монатік

Скриншот: Instagram/monatik_official

Олексій Суханов

Скриншот: Instagram/suhanov.official

Даша Астаф'єва

null
Скриншот: Instagram/da_astafieva

Андрій Бєдняков

Скриншот: Instagram/biedniakov

Нагадаємо, раніше ми писали про перші реакції українських зірок на обстріл Києва в Міжнародний день захисту дітей 1 червня. Також ми розповідали, що знаменитості прокоментували відео, як діти біжать в укриття в Києві. 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB