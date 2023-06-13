Обстріл Кривого Рогу: реакція знаменитостей на смертоносний теракт

Наслідки ракетного обстрілу Кривого Рогу 13 червня. Фото: Reuters

У ніч проти 13 червня армія окупантів здійснила черговий ракетний обстріл України. В результаті теракту одна з багатоповерхівок у Кривому Розі була зруйнована. На цей час відомо про десятьох загиблих. Українські знаменитості відреагували на вбивство земляків росіянами.

Новини.LIVE розкаже детальніше про їхню реакцію в соцмережах.

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Анатолій Анатоліч

Шоумен родом з Кривого Рогу. Яцечко (справжнє прізвище блогера) зауважив, що він знає цей будинок. Анатоліч виріс в такому самому на п’ятому поверсі.

"Дитинство наших дітей вже 15 місяців намагаються вкрасти. Іноді в них виходить. Тримайся, рідне місто", — написав Анатоліч.

Скриншот: Instagram/anatoliyanatolich

Лілія Ребрик

Скриншот: Instagram/liliia.rebrik

Світлана Лобода

Скриншот: Instagram/lobodaofficial

Дмитро Монатік

Скриншот: Instagram/monatik_official

Олексій Суханов

Скриншот: Instagram/suhanov.official

Даша Астаф'єва

Скриншот: Instagram/da_astafieva

Андрій Бєдняков

Скриншот: Instagram/biedniakov

Нагадаємо, раніше ми писали про перші реакції українських зірок на обстріл Києва в Міжнародний день захисту дітей 1 червня. Також ми розповідали, що знаменитості прокоментували відео, як діти біжать в укриття в Києві.