Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Макс Барських випустив сингл Someone New — про що пісня arrow

Макс Барських випустив сингл Someone New — про що пісня

22 квітня 2025 13:53
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Макс Барських Someone New — слухати пісню та дивитись кліп
Співак Макс Барських. Фото: пресслужба артиста
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Український співак Макс Барських представив новий англомовний сингл "Someone New", який став другим у рамках роботи над його майбутнім альбомом. Трек є емоційним маніфестом про зраду, прозріння й рух уперед.

Послухати пісню можна за посиланням.

Реклама
Читайте також:

Про що співає Макс Барських у новій пісні "Someone New"

"Someone New" — це емоційна протилежність "Stomach Butterflies", яка розкриває приховані сторони та бажання людської душі.

"Вона про той момент після розставання, коли емоції накривають хвилями: спочатку кохання, потім злість, розчарування, а далі — правда, яка ріже. Тебе зрадили. Ти довірив серце не тій людині. Але ця пісня — не про біль заради болю. Вона про прийняття. Про відпущення. Про рух далі. Я хочу, щоб слухачі бачили себе в цій історії. Бо ми всі це проходили" — розповідає співак. 

Макс Барський Someone New
Співак Макс Барських. Фото: пресслужба артиста

Робота над новим альбомом триває у форматі "живого процесу". Артист експериментує зі звучанням, співпрацює з музикантами з різних країн, і, за його словами, навіть сам до кінця не знає, якою буде фінальна версія.

Персонаж, якого зіграв Барських у новому кліпі, запозичений з фільму "Механічний апельсин" Стенлі Кубрика.

"Цей сингл народжує новий образ артиста. Щоб підкреслити його, ми надихались естетикою "Механічного апельсина". Макс в цій історії — не герой і не антигерой, він — правда, яку ми часто боїмося побачити в собі", — каже кліпмейкер Алан Бадоєв.

Макс Барський Someone New
Співак Макс Барських. Фото: пресслужба артиста

Раніше український співак і композитор Макс Барських презентував перший сингл із нового англомовного альбому "Stomach Butterflies".

Також ми писали, що Макс Барських несподівано оголосив про паузу у своїй концертній діяльності. 

артисти Макс Барських шоу-бізнес пісня альбом
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:30 Винагороди в ЗСУ у травні — хто має право на 20 окладів

14:29 Удар РФ по Запоріжжю — постраждали четверо дітей

14:25 Співробітник ТЦК із товаришами побив одесита — як покарають

14:07 Атака БпЛА на Харків — кількість постраждалих зросла

13:53 Макс Барських випустив сингл Someone New — про що пісня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:52 Побили й не вибачились — троє львів’ян отримали реальні строки

13:50 З виїздом краще не затягувати — затори на трасі Одеса-Рені

13:41 У Харкові знову лунають потужні вибухи

13:25 СБУ викрила розкрадання бюджету на будівництві мосту в Києві

13:25 Диплом не згенерувати — ChatGPT залишає "мітки" у текстах

14:30 Винагороди в ЗСУ у травні — хто має право на 20 окладів

14:29 Удар РФ по Запоріжжю — постраждали четверо дітей

14:25 Співробітник ТЦК із товаришами побив одесита — як покарають

14:07 Атака БпЛА на Харків — кількість постраждалих зросла

13:53 Макс Барських випустив сингл Someone New — про що пісня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:52 Побили й не вибачились — троє львів’ян отримали реальні строки

13:50 З виїздом краще не затягувати — затори на трасі Одеса-Рені

13:41 У Харкові знову лунають потужні вибухи

13:25 СБУ викрила розкрадання бюджету на будівництві мосту в Києві

13:25 Диплом не згенерувати — ChatGPT залишає "мітки" у текстах

06:33 Перемир'я України та РФ — як воно вплине на перебіг війни

21 квітня

20:17 Таємна дипломатія США і РФ — чи є місце для України

19 квітня

06:33 Жванецький пропагандист чи символ Одеси — як вважають городяни

18 квітня

22:33 Великодній кошик 2025 — скільки одесити витратять цього року

06:33 Курортний сезон в Одесі під загрозою — у якому стані море

17 квітня

06:33 Актуальні ціни до Великодня на "Новому базарі" в Одесі

15 квітня

14:18 Прифронтові регіони отримають нову допомогу, — деталі

14 квітня

22:33 Морське перемир'я — чи є плюси для України і чого прагне Росія

15:57 Потоплення крейсера «Москва» — як Україна змінила хід війни

13 квітня

06:38 Українці на Балі — як відкрити бізнес на острові

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Мобілізація 50-60-річних у квітні 2025 — які нюанси слід знати

8 квітня 2025

Ціни на яйця змінили траєкторію — що відбувається в АТБ

17 квітня 2025

На чому заробляють українці в Польщі — найпопулярніший бізнес

10 квітня 2025

Військовий запропонував розділити мобілізованих на категорії

9 квітня 2025

Пенсіонерам доведеться повертати гроші державі — кого стосується

12 квітня 2025

До 10 000 грн на день народження — хто отримає виплату у 2025

18 квітня 2025

Скільки яєць має бути у великодньому кошику — символічна цифра

10 квітня 2025

Який документ підтверджує право власності на будинок у 2025 році

18 квітня 2025

Чому білити дерева суворо заборонено — має знати кожен

19 квітня 2025

Люди з III групою інвалідності — які пільги надаватимуть в травні