Макс Барських Someone New — слухати пісню та дивитись кліп

Співак Макс Барських. Фото: пресслужба артиста

Український співак Макс Барських представив новий англомовний сингл "Someone New", який став другим у рамках роботи над його майбутнім альбомом. Трек є емоційним маніфестом про зраду, прозріння й рух уперед.

Послухати пісню можна за посиланням.

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"Someone New" — це емоційна протилежність "Stomach Butterflies", яка розкриває приховані сторони та бажання людської душі.

"Вона про той момент після розставання, коли емоції накривають хвилями: спочатку кохання, потім злість, розчарування, а далі — правда, яка ріже. Тебе зрадили. Ти довірив серце не тій людині. Але ця пісня — не про біль заради болю. Вона про прийняття. Про відпущення. Про рух далі. Я хочу, щоб слухачі бачили себе в цій історії. Бо ми всі це проходили" — розповідає співак.

Співак Макс Барських. Фото: пресслужба артиста

Робота над новим альбомом триває у форматі "живого процесу". Артист експериментує зі звучанням, співпрацює з музикантами з різних країн, і, за його словами, навіть сам до кінця не знає, якою буде фінальна версія.

Персонаж, якого зіграв Барських у новому кліпі, запозичений з фільму "Механічний апельсин" Стенлі Кубрика.

"Цей сингл народжує новий образ артиста. Щоб підкреслити його, ми надихались естетикою "Механічного апельсина". Макс в цій історії — не герой і не антигерой, він — правда, яку ми часто боїмося побачити в собі", — каже кліпмейкер Алан Бадоєв.

Співак Макс Барських. Фото: пресслужба артиста

Раніше український співак і композитор Макс Барських презентував перший сингл із нового англомовного альбому "Stomach Butterflies".

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