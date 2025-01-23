Макс Барських тимчасово припиняє концертну діяльність - що відомо

Макс Барських. Фото: instagram.com/max_barskih

Співак Макс Барських несподівано оголосив про паузу у своїй концертній діяльності. Наразі виконавець зосередився на інших важливих для своєї творчості напрямках.

Про це артист сказав у коментарі "ЖВЛ".

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За минулий рік співак дав чимало концертів, але тепер він хоче зосередитися на іншому. За словами Макса, він прийняв рішення призупинити гастрольну діяльність заради того, аби більш поглиблено попрацювати над творчим задумом, який давно відкладав.

Зокрема, зовсім скоро на шанувальників Барських чекають нові сюрпризи та англомовні треки.

"Сподіваюся розширити горизонт. Працюю над новим англомовним альбомом, початок якого ви зможете почути навесні. Над ним я працював дуже давно, навіть ще до війни, потім поставив його на паузу і зайнявся українськомовними піснями, а також перекладами. І зараз я нарешті повертаюся до роботи, і там буде багато сюрпризів", — сказав артист.

Окрім того, як каже Макс, в його житті відбулося чимало змін за час повномасштабної війни. Співак почав більше вірити у власні сили та змінив пріорітети.

"Відбулося багато змін у собі. Почав цінувати маленькі дрібні моменти: сім'ю, друзів, людей навколо. Я думаю, що це найголовніша трансформація. Я також почав більше вірити в себе і намагатися працювати завжди", — сказав Барських.

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