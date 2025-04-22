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Макс Барских выпустил сингл "Someone New" — о чем песня

22 апреля 2025 13:53
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Макс Барских Someone New — слушать песню и смотреть клип
Певец Макс Барских. Фото: пресс-служба артиста
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Украинский певец Макс Барских представил новый англоязычный сингл "Someone New", который стал вторым в рамках работы над его будущим альбомом. Трек является эмоциональным манифестом о предательстве, прозрении и движении вперед.

Послушать песню можно по ссылке.

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"Someone New" — это эмоциональная противоположность "Stomach Butterflies", которая раскрывает скрытые стороны и желания человеческой души.

"Она о том моменте после расставания, когда эмоции накрывают волнами: сначала любовь, потом злость, разочарование, а дальше — правда, которая режет. Тебя предали. Ты доверил сердце не тому человеку. Но эта песня — не о боли ради боли. Она о принятии. Об отпущении. О движении дальше. Я хочу, чтобы слушатели видели себя в этой истории. Потому что мы все это проходили " — рассказывает певец.

Макс Барський Someone New
Певец Макс Барских. Фото: пресс-служба артиста

Работа над новым альбомом продолжается в формате "живого процесса". Артист экспериментирует со звучанием, сотрудничает с музыкантами из разных стран, и, по его словам, даже сам до конца не знает, какой будет финальная версия.

Персонаж, которого сыграл Барских в новом клипе, позаимствован из фильма "Заводной апельсин" Стэнли Кубрика.

"Этот сингл рождает новый образ артиста. Чтобы подчеркнуть его, мы вдохновлялись эстетикой "Заводного апельсина". Макс в этой истории — не герой и не антигерой, он — правда, которую мы часто боимся увидеть в себе", — говорит клипмейкер Алан Бадоев.

Макс Барський Someone New
Певец Макс Барских. Фото: пресс-служба артиста

Ранее украинский певец и композитор Макс Барских презентовал первый сингл из нового англоязычного альбома "Stomach Butterflies".

Также мы писали, что Макс Барских неожиданно объявил о паузе в своей концертной деятельности.

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13:25 СБУ разоблачила хищения бюджета на строительстве моста в Киеве

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:25 Диплом не сгенерировать — ChatGPT оставляет "метки" в текстах

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