Максим Чмерковський вдруге став батьком

Хореограф Максим Чмерковський із дружиною. Фото: Instagram/maksimc

Зірка українського та американського танцполів Максим Чмерковський і його дружина, хореографиня Пета Маргатройд, вдруге стали батьками. У зіркової пари народився хлопчик.

Про це повідомляє видання People.

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Максим опублікував сторіз із пологового будинку, які відзняв лише за кілька годин до народження довгоочікуваної дитини. На відео Пета жартує про вагітність та лежить у ліжку. Максим перебуваєпоруч.

Скриншот: Instagram/maksimc

Символічно, хлопчик у зіркової пари народився в День батька. Це міжнародне свято відзначають щороку в третю неділю червня. Чмерковський, який відомий за участю в американській та українській адаптаціях проєкту "Танці з зірками", опублікував фото з новонародженим сином, обличчя якого заблюрив.

Про зіркову пару

Максим та Пета в офіційному шлюбі з 2017 року. Вони пережили як мінімум три викидні. Останній стався в жовтні 2021 року, коли Макс Чмерковський був на зйомках "Танці з зірками" в Україні. Жінка захворіла на COVID-19, саме це спричинило знесилення організму та втрату дитини.

Через це у зіркового подружжя іноді відбувалися розмови про всиновлення хлопчика або дівчинки з Батьківщини Чмерковського. Разом з дружиною Максим виховує шестирічного сина Шая. Родина живе у США.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у 83-річного американського актора Аль Пачіно народився син. Також ми розповідали, що голлівудська кінозірка Ліндсі Лохан розповіла, як вона повертатиметься до зйомок фільмів після пологів.