Максим Чмерковський вдруге став батьком
Зірка українського та американського танцполів Максим Чмерковський і його дружина, хореографиня Пета Маргатройд, вдруге стали батьками. У зіркової пари народився хлопчик.
Про це повідомляє видання People.
Подробиці
Максим опублікував сторіз із пологового будинку, які відзняв лише за кілька годин до народження довгоочікуваної дитини. На відео Пета жартує про вагітність та лежить у ліжку. Максим перебуваєпоруч.
Символічно, хлопчик у зіркової пари народився в День батька. Це міжнародне свято відзначають щороку в третю неділю червня. Чмерковський, який відомий за участю в американській та українській адаптаціях проєкту "Танці з зірками", опублікував фото з новонародженим сином, обличчя якого заблюрив.
Про зіркову пару
Максим та Пета в офіційному шлюбі з 2017 року. Вони пережили як мінімум три викидні. Останній стався в жовтні 2021 року, коли Макс Чмерковський був на зйомках "Танці з зірками" в Україні. Жінка захворіла на COVID-19, саме це спричинило знесилення організму та втрату дитини.
Через це у зіркового подружжя іноді відбувалися розмови про всиновлення хлопчика або дівчинки з Батьківщини Чмерковського. Разом з дружиною Максим виховує шестирічного сина Шая. Родина живе у США.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у 83-річного американського актора Аль Пачіно народився син. Також ми розповідали, що голлівудська кінозірка Ліндсі Лохан розповіла, як вона повертатиметься до зйомок фільмів після пологів.