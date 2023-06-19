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Максим Чмерковський вдруге став батьком

19 червня 2023 07:32
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Максим Чмерковський вдруге став батьком
Хореограф Максим Чмерковський із дружиною. Фото: Instagram/maksimc
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Зірка українського та американського танцполів Максим Чмерковський і його дружина, хореографиня Пета Маргатройд, вдруге стали батьками. У зіркової пари народився хлопчик. 

Про це повідомляє видання People. 

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Подробиці 

Максим опублікував сторіз із пологового будинку, які відзняв лише за кілька годин до народження довгоочікуваної дитини. На відео Пета жартує про вагітність та лежить у ліжку. Максим перебуваєпоруч. 

Скриншот: Instagram/maksimc

Символічно, хлопчик у зіркової пари народився в День батька. Це міжнародне свято відзначають щороку в третю неділю червня. Чмерковський, який відомий за участю в американській та українській адаптаціях проєкту "Танці з зірками", опублікував фото з новонародженим сином, обличчя якого заблюрив. 

Про зіркову пару

Максим та Пета в офіційному шлюбі з 2017 року. Вони пережили як мінімум три викидні. Останній стався в жовтні 2021 року, коли Макс Чмерковський був на зйомках "Танці з зірками" в Україні. Жінка захворіла на COVID-19, саме це спричинило знесилення організму та втрату дитини. 

Через це у зіркового подружжя іноді відбувалися розмови про всиновлення хлопчика або дівчинки з Батьківщини Чмерковського. Разом з дружиною Максим виховує шестирічного сина Шая. Родина живе у США.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у 83-річного американського актора Аль Пачіно народився син. Також ми розповідали, що голлівудська кінозірка Ліндсі Лохан розповіла, як вона повертатиметься до зйомок фільмів після пологів.

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