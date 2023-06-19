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Максим Чмерковский во второй раз стал отцом

19 июня 2023 07:32
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Максим Чмерковский во второй раз стал отцом
Хореограф Максим Чмерковский с супругой. Фото: Instagram/maksimc
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Звезда украинского и американского танцполов Максим Чмерковский и его жена, хореограф Пета Маргатройд, во второй раз стали родителями. У звездной пары родился мальчик.

Об этом сообщает издание People.

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Подробности

Максим опубликовал сториз из роддома, который снял всего за несколько часов до рождения долгожданного ребенка. На видео Пета шутит о беременности и лежит в постели. Максим находится рядом.

Скриншот: Instagram/maksimc

Символично, мальчик у звездной пары родился в День отца. Этот международный праздник отмечают каждый год в третье воскресенье июня. Чмерковский, известный по участию в американской и украинской адаптациях проекта "Танцы со звездами", опубликовал фото с новорожденным сыном, лицо которого заблюрил.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Maksim Chmerkovskiy (@maksimc)

О звездной паре

Максим и Пета в официальном браке с 2017 года. Они пережили как минимум три выкидыша. Последний произошел в октябре 2021 года, когда Макс Чмерковский был на съемках "Танцы со звездами" в Украине. Женщина заболела COVID-19, именно это повлекло истощение организма и потерю ребенка.

Поэтому у звездных супругах иногда шли разговоры об усыновлении мальчика или девочки с Родины Чмерковского. Вместе с женой Максим воспитывает шестилетнего сына Шая. Семья живет в США.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Maksim Chmerkovskiy (@maksimc)

Напомним, ранее мы писали, что у 83-летнего американского актера Аль Пачино родился сын. Также мы рассказывали, что голливудская кинозвезда Линдси Лохан рассказала, как она будет возвращаться к съемкам фильмов после родов.

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