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Максим Галкин рассказал, будет ли воевать за Израиль

10 октября 2023 10:27
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Максим Галкин рассказал, будет ли воевать за Израиль
Шоумен Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

После того как террористическая организация ХАМАС напала на Израиль, российские пропагандисты начали злорадствовать, что в эпицентре войны оказались певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин. На ехидный вопрос россиян, пойдет ли шоумен воевать за Израиль, он дал достаточно четкий ответ.

Видео, в котором рассказал о своих планах, Галкин опубликовал в Instagram.

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"Я бы пошел"

7 октября террористическая группировка ХАМАС неожиданно напала на Израиль. Алла Пугачева и Максим Галкин с двумя детьми переехали в эту страну почти сразу после начала полномасштабной войны в Украине. Семья проживает в Кейсарии, на севере страны. Но часто бывает и в элитном районе Тель-Авива Питуах, который относительно недалеко от сектора Газа.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Максим Галкин (@maxgalkinru)

Российские СМИ писали, что Пугачева с семьей бежала из Израиля из-за войны, однако Галкин записал видео, в котором опроверг эти слухи. Также он ответил на вопрос, который очень беспокоил россиян: пойдет ли он на фронт воевать за Израиль.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Максим Галкин (@maxgalkinru)

"Те, кто спрашивают, почему я не на фронте здесь. Я могу сказать, что если бы я служил в армии Израиля и были хоть какие-то основания, чтобы я мог сейчас пойти защищать Израиль, я бы пошел. Но у меня есть возможность по-другому поддержать страну. Я пойду сдавать кровь, я буду помогать... Я думаю, что израильтянам важно, что мы Аллой сейчас здесь. Мы здесь не для того, чтобы получить паспорт",  рассказал Галкин.

Он отметил, что даже во время войны в Израиле чувствует себя в безопасности. Они с семьей чувствуют себя в этой стране как дома, поэтому не собирались никуда убегать.

 

"Израильтяне не вылетают из Израиля, не убегают. Израильтяне со всего мира приезжают, чтобы поддержать страну, чтобы воевать за нее с оружием в руках",  сказал шоумен.

Он также показал в сторис, как его дети, 10-летние Гарри и Лиза, проводят время в бомбоубежище во время обстрелов.

 

Гарри и Лиза Галины
Гарри и Лиза Галкины в бомбоубежище. Фото:
maxgalkinru

Напомним, Пугачеву и Галкина якобы заметили в израильском аэропорту — шоумен опроверг.

Также мы писали, что Галкин, переехавший с Пугачевой в Израиль, вышел на связь.

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