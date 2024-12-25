Максим Галкін українською мовою звернувся до шанувальників - фото

Максим Галкін. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Російський гуморист Максим Галкін, який зараз із дружиною Аллою Пугачовою та дітьми мешкає в Ізраїлі, несподівано заговорив українською. Шоумен привітав своїх підписників із Різдвом.

Публікацією артист поділилася в Instagram.

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У своєму блогу російський шоумен звернувся до своїх шанувальників з нагоди свята, яке вже другий рік поспіль в Україні також відзначається 25 грудня.

Галкін опублікував листівку із різдвяною ялинкою та українською мовою побажав прихильникам миру.

"Вітаю із Різдвом усіх, хто святкує сьогодні! Христос рождається! Вітаю усіх вас з найсвітлішим святом! Миру, здоров'я, любові та добра!", — написав артист.

Максим Галкін привітав з Різдвом. Фото: instagram.com/maxgalkinru

У коментарях українці подякували Галкіну та його родині за підтримку та привітання.

Натомість, у росіян в черговий раз сталася істерика. Співвітчизники, ображені на свідому позицію гумориста, "закидали" його гнівними коментарями та почали писати про "братні народи", які мають святкувати Різдво разом.

Нагадаємо, раніше українські зірки привітали із Різдвом та показали, як святкують Святвечір.

Також Володимир Зеленський звернувся до українців із привітаннями до Різдва.