Максим Галкин на украинском языке обратился к поклонникам - фото

Максим Галкин на украинском обратился к подписчикам в Рождество
Российский юморист Максим Галкин, который сейчас с женой Аллой Пугачевой и детьми живет в Израиле, неожиданно заговорил по-украински. Шоумен поздравил своих подписчиков с Рождеством.
Публикацией артист поделилась в Instagram.
Максим Галкин по-украински поздравил с Рождеством
В своем блоге российский шоумен обратился к своим поклонникам в честь праздника, который уже второй год подряд в Украине также отмечается 25 декабря.
Галкин опубликовал открытку с рождественской елкой и на украинском языке пожелал поклонникам мира.
"Поздравляю с Рождеством всех, кто празднует сегодня! Христос рождается! Поздравляю всех вас с самым светлым праздником! Мира, здоровья, любви и добра!", — написал артист.
В комментариях украинцы поблагодарили Галкину и его семью за поддержку и приветствие.
Зато у россиян в очередной раз произошла истерика. Соотечественники, оскорбленные сознательной позицией юмориста, "забросали" его гневными комментариями и начали писать о "братских народах", которые должны праздновать Рождество вместе.
Напомним, ранее украинские звезды поздравили с Рождеством и показали, как празднуют сочельник.
Также Владимир Зеленский обратился к украинцам с поздравлениями к Рождеству.
Читайте Новини.LIVE!