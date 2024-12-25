Максим Галкин на украинском языке обратился к поклонникам - фото

Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru

Российский юморист Максим Галкин, который сейчас с женой Аллой Пугачевой и детьми живет в Израиле, неожиданно заговорил по-украински. Шоумен поздравил своих подписчиков с Рождеством.

Публикацией артист поделилась в Instagram.

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Максим Галкин по-украински поздравил с Рождеством

В своем блоге российский шоумен обратился к своим поклонникам в честь праздника, который уже второй год подряд в Украине также отмечается 25 декабря.

Галкин опубликовал открытку с рождественской елкой и на украинском языке пожелал поклонникам мира.

"Поздравляю с Рождеством всех, кто празднует сегодня! Христос рождается! Поздравляю всех вас с самым светлым праздником! Мира, здоровья, любви и добра!", — написал артист.

Максим Галкин поздравил с Рождеством. Фото: instagram.com/maxgalkinru

В комментариях украинцы поблагодарили Галкину и его семью за поддержку и приветствие.

Зато у россиян в очередной раз произошла истерика. Соотечественники, оскорбленные сознательной позицией юмориста, "забросали" его гневными комментариями и начали писать о "братских народах", которые должны праздновать Рождество вместе.

Напомним, ранее украинские звезды поздравили с Рождеством и показали, как празднуют сочельник.

Также Владимир Зеленский обратился к украинцам с поздравлениями к Рождеству.