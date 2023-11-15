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Маленька бізнесвумен — донька Кім Кардаш'ян продає її друзям лимонад за чималі гроші

15 листопада 2023 17:36
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Маленька бізнесвумен — донька Кім Кардаш'ян продає її друзям лимонад за немалі гроші
Кім Кардаш'ян з донькою Норт. Фото: instagram.com/p/CuxaXjdyKdH
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Кім Кардаш'ян зізналася, що її дочка Норт у свої 10 років вже займається бізнесом. Вона продає лимонад друзям та сусідам, щоправда, за завищеними цінами. 

Про це телезірка розповіла в інтерв'ю журналу GQ.

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Кім Кардаш'ян, яка стала героїнею нового випуску журналу GQ "Чоловіки року", розповіла в інтерв'ю про "бізнес-хватку" своєї старшої доньки Норт. 

 

Вона з посмішкою поділилася, що дівчинка вже займається бізнесом, а саме продає лимонад друзям Кім, а також їхнім сусідам. 

"Вона бере величезний глечик, наповнює його, кладе у візок і спускається до рогу вулиці. У неї є стіл, стільці та вентилятори, щоб охолодитися", — розповіла Кім. 

Щоправда, ціни на лимонад Норт дещо завищує: вона продає один стакан за 20 доларів, це більше 700 гривень. 

Проте друзі і сусіди Кім Кардаш'ян зазвичай люди не бідні, тож бізнес дівчинки процвітає. 

 

Телезірка також зазначила, що вона намагається здійснювати всі бажання своїх дітей, адже не хоче, щоб вони відчували, що ростуть у неповній сім'ї.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян у чоловічому одязі прикрасила обкладинку GQ.

Також ми писали, що Кім Кардаш'ян топлес знялась у різдвяній рекламі.

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