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Копія Бейонсе — Кім Кардаш'ян топлес знялась у різдвяній рекламі

13 листопада 2023 18:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Копія Бейонсе: Кім Кардаш'ян топлес знялась у різдвяній рекламі
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Бренд білизни та одягу Skims випустив різдвяну рекламну кампанію. Його засновниця Кім Кардаш'ян традиційно виступила у промофотосесії головною моделлю.

Про це свідчать фото у соціальних мережах бренду.

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Цього разу зйомка авторства Наді Лі Коен була стилізована під ретрожурнал 80-х років. Стилісти створили для Кім яскравий образ, що включає в себе яскравий макіяж поверх засмаги, начіс та інші елементи. Також усі обкладинки виконані у приглушених тонах.

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: Reuters

На одному з фото Кім постала топлес — її груди прикриває лише пара ковзанів, перекинутих через плече. Через фільтри та макіяж підписники зірки почали коментувати світлини з питаннями, чому зірка реаліті-шоу маю дивну схожість зі співачкою Бейонсе.

Кілька днів тому SKIMS об’єднав зусилля з брендом Swarovski, щоб розробити ексклюзивну колекцію ювелірних виробів і одягу для корекції тіла, прикрашених кристалами.

Кім зізналася ELLE, що ця співпраця була мрією, оскільки вона "завжди була дівчиною Swarovski".

"Кристали Swarovski та гламур бренду роблять мене такою щасливою. Я сподіваюся, що наші клієнти відчують те саме, коли будуть носити колекцію. Я завжди хотіла поєднати дизайн ювелірних виробів і прет-а-порте, тому поєднання досвіду Swarovski та інноваційних тканин Skims мало сенс. Мені подобається поєднувати спортивні речі з бавовни з блиском і екстравагантністю сукні, всипаної кристалами, з прикрасами", — прокоментувала Кім.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян підкреслила неймовірну фігуру кристалами Swarovski у рекламі нової колекції білизни.

Раніше Нікі Мінаж з маленьким сином прикрасила сторінки Vogue.

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