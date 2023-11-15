Маленькая бизнесвумен — дочь Ким Кардашьян продает ее друзьям лимонад за немалые деньги
Ким Кардашьян призналась, что ее дочь Норт в свои 10 лет уже занимается бизнесом. Она продает лимонад друзьям и соседям, правда, по завышенным ценам.
Об этом телезвезда рассказала в интервью журналу GQ.
Вся в маму
Ким Кардашьян, ставшая героиней нового выпуска журнала GQ "Мужчины года", рассказала в интервью о "бизнес-хватке" своей старшей дочери Норт.
Она с улыбкой поделилась, что девочка уже занимается бизнесом, а именно продает лимонад друзьям Ким, а также их соседям.
"Она берет огромный кувшин, наполняет его, кладет в тележку и спускается на угол улицы. У нее есть стол, стулья и вентиляторы, чтобы охладиться", — рассказала Ким.
Правда, цены на лимонад Норт несколько завышает: она продает один стакан за 20 долларов, это больше 700 гривен.
Тем не менее, друзья и соседи Ким Кардашьян обычно люди небедные, так что бизнес девочки процветает.
Телезвезда также отметила, что она пытается исполнять все желания своих детей, ведь не хочет, чтобы они чувствовали, что растут в неполной семье.
Напомним, Ким Кардашьян в мужской одежде украсила обложку GQ.
Также мы писали, что Ким Кардашьян топлесс снялась в рождественской рекламе.
Читайте Новини.LIVE!