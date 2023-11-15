Маленькая бизнесвумен — дочь Ким Кардашьян продает ее друзьям лимонад за немалые деньги

Ким Кардашьян с дочерью Норт. Фото: instagram.com/p/CuxaXjdyKdH

Ким Кардашьян призналась, что ее дочь Норт в свои 10 лет уже занимается бизнесом. Она продает лимонад друзьям и соседям, правда, по завышенным ценам.

Об этом телезвезда рассказала в интервью журналу GQ.

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Ким Кардашьян, ставшая героиней нового выпуска журнала GQ "Мужчины года", рассказала в интервью о "бизнес-хватке" своей старшей дочери Норт.

Она с улыбкой поделилась, что девочка уже занимается бизнесом, а именно продает лимонад друзьям Ким, а также их соседям.

"Она берет огромный кувшин, наполняет его, кладет в тележку и спускается на угол улицы. У нее есть стол, стулья и вентиляторы, чтобы охладиться", — рассказала Ким.

Правда, цены на лимонад Норт несколько завышает: она продает один стакан за 20 долларов, это больше 700 гривен.

Тем не менее, друзья и соседи Ким Кардашьян обычно люди небедные, так что бизнес девочки процветает.

Телезвезда также отметила, что она пытается исполнять все желания своих детей, ведь не хочет, чтобы они чувствовали, что растут в неполной семье.

Напомним, Ким Кардашьян в мужской одежде украсила обложку GQ.

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