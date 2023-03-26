Маленький Леон з Ірпеня зворушливо виконав хіт гурту "Антитіла" про Бахмут

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя та Леон Буша

Маленький хлопчик Леон Буша з Ірпеня, який у квітні минулого року вразив світ виконанням пісні "Ой у лузі червона калина", знову розчулив мережу своїм співом. Цього разу він заспівав хіт гурту "Антитіла" про Бахмут.

Відео з’явилось на Instagram сторінці батька Леона, Олександра.

Подробиці

Маленький Леон, за яким стежать майже 60 тисяч підписників, без суфлера, на пам’ять, під акомпанемент гри на гітари від батька, заспівав пісню "Фортеця Бахмут", яка стала своєрідним гімном українського спротиву та стійкості.

Спів Леона оцінили музиканта гурту Антитіла, які поставили в коментарях синьо-жовті серця. Також лайк залишила й телеведуча Марічка Падалко. В коментарях українці висловили своє захоплення талантом маленького хлопчика.

Лео ти молодець, успіхів тобі дитино. Тату, дякую за таку близькість з дітьми. Такими батьками і потрібно бути, увага і повага на першому місці.

Лео, ти неймовірний! Дякую за твоє виконання, за те, як ти відчуваєш, не по дитячому

Лео, ти — маленьке чудо, ти — талант, ти — патріот! Великий респект татові-наставнику! Хлопці, ви — супер

Це не перше виконання Леоном українських хітів. Маленький хлопчик переспівав пісню Кузьми Скрябіна "Сам собі країна", а також переможців "Євробачення-2022" Kalush Orchestra, Stefania. Разом з гуртом "Океан Ельзи" Лео заспівав композицію "Не твоя війна" дистанційно.

Нагадаємо, раніше ми писали, що гурт "Антитіла" виступив у Лондоні разом з музикантами U2.