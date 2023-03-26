Маленький Леон из Ирпеня трогательно исполнил хит группы "Антитіла" про Бахмут

Фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя и Леон Буша

Маленький мальчик Леон Буша из Ирпеня, который в апреле прошлого года поразил мир исполнением песни "Ой у лузі червона калина", вновь растрогал сеть своим пением. На этот раз он спел хит группы "Антитіла" про Бахмут.

Видео появилось на Instagram странице отца Леона, Александра.

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Маленький Леон, за которым следят почти 60 тысяч подписчиков, без суфлера, на память, под аккомпанемент игры на гитары от отца, спел песню "Фортеця Бахмут", ставшую своеобразным гимном украинского сопротивления и стойкости.

Пение Леона оценили музыканта группы "Антитіла", поставивших в комментариях сине-желтые сердца. Также лайк оставила и телеведущая Маричка Падалко. В комментариях украинцы выразили свое восхищение талантом маленького мальчика.

Лео ты молодец, удачи тебе дитя. Папа, спасибо за такую близость с детьми. Такими родителями и нужно быть, внимание и уважение на первом месте.

Лео, ты невероятный! Спасибо за твое исполнение, за то, как ты чувствуешь, не по-детски

Лео, ты — маленькое чудо, ты — талант, ты — патриот! Большой респект папе-наставнику! Ребята, вы супер

Это не первое исполнение Леоном украинских хитов. Маленький мальчик перепел песню Кузьмы Скрябина "Сам собі країна", а также победителей "Евровидения-2022" Kalush Orchestra, Stefania. Вместе с группой "Океан Ельзи" Лео спел композицию "Не твоя війна" дистанционно.

Напомним, ранее мы писали, что группа "Антитіла" выступила в Лондоне вместе с музыкантами U2.