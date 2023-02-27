Гурт "Антитіла" виступив у Лондоні разом з музикантами U2

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя та учасники гурту U2

В столиці Великої Британії відбувся концерт гурту "Антитіла". На сцену до українських музикантів приєдналися й учасники культового ірландського гурту U2.

Про це повідомляється у соціальних мережах гурту "Антитіла".

Деталі

За словами українських музикантів, протягом всього часу на передовій вони відчували неабияку підтримку зі Сполученого Королівства. То ж для них була честь виступити в Лондоні.

До гурту "Антитіла" на сцені приєдналися Боно та Едж з U2. Це вже не перша їхня зустріч - до цього музиканти разом виступали в київському метрополітені.

"Велика честь знову стояти на сцені з вами. Більше задоволення - не в підземці. Боно та Едж взяли участь у нашому концерті в Лондоні. Дякую за все", — написали музиканти в соцмережі.

Також гурт "Антитіла" анонсував документалку, участь в якій візьмуть ірландські рокери.

Нагадаємо, раніше ми писали, що гурт "Антитіла" презентував потужний кліп на пісню "Фортеця Бахмут". Також ми розповідали, що поки учасники гурту "Антитіла" були на фронті, на них подали до суду по давній гучній справі.