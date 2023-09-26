Мама померлої зірки "Ейфорії" вперше розповіла, як намагалася врятувати сина

Актор Ангус Клауд. Фото: instagram.com/anguscloud/

Мати актора серіалу "Ейфорія" Ангуса Клауда розповіла про останні тижні свого сина перед його смертю у 25 років . Ангус пішов з життя 31 липня від випадкового передозування.

Про це пише Daily Mail.

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Ліза Клауд розповіла, як вона знайшла сина в його кімнаті того ранку, коли він помер. Смерть актора назвали випадковим передозуванням в результаті гострого отруєння комбінованим ефектом метамфетаміну, кокаїну, фентанілу та бензодіазепінів.

Перебуваючи в сімейному будинку в Окленді, Каліфорнія, Ліза вказала на стіл у його кімнаті та сказала:

"Тут помер мій хлопчик. Він любив свій дім і цю крихітну кімнату", — сказала вона про Ангуса, який був із сім’єю після того, як батько помер на початку місяця.

Вона пригадала, як знайшла його вранці, і намагалася йому допомогти.

"Я почала трясти його і кричати. Я сильно штовхнув його, і він упав на підлогу. Я намагалася його реанімувати — штучне дихання рот в рот. Я покликала свого сусіда, тому що не хотіла залишати його і дзвонити в 911, і продовжувала рятувати, поки його не забрали. Я так за ним скучила. Він був любов'ю усього мого життя", — говорить мама актора.

Ліза сказала, що Ангус "сильно сумував" через смерть свого батька Конора Хікі, який помер у віці 65 років.

Вона сказала, що Ангус і сестри-близнючки Моллі і Фіона в липні вирушили до Ірландії, щоб розвіяти прах Хікі, у якого на початку року діагностували рак.

"Вони всі були спустошені", — сказала вона про актора та його братів і сестер, додавши, що Ангус "дуже любив свого батька". Той пишався Ангусом, "і був його найкращим другом. Без сумніву, смерть батька вплинула на нього".

"Його посмішка та сміх будуть жити з нами вічно", — сказала мама Клауда.

Жінка розповіла, що актор мав справу з частими головними болями та хворобами після того, як родина повернулася до США, додавши, що "були серйозні проблеми".

"Він не працював, і було зрозуміло, що він убитий горем. А якщо людина вживає наркотики, те що сталося, логічно", — говорить жінка.

Ліза сказала, що "антидепресанти" призвели до смерті її сина.

"Все просто сповільнилося, і врешті-решт його серце зупинилося, і він заснув. Але він не вбив себе", — говорить жінка.

У Клауда не було акторського досвіду перед його роллю в "Ейфорії". Його помітила фахівець з кастингу Елеонор Хендрікс під час прогулянки Нью-Йорком.

Клауд спочатку скептично поставився до цієї можливості, але врешті отримав роль.

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