Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Мама умершей звезды "Эйфории" впервые рассказала, как пыталась спасти сына arrow

Мама умершей звезды "Эйфории" впервые рассказала, как пыталась спасти сына

26 сентября 2023 14:27
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Мама умершей звезды "Эйфории" впервые рассказала, как пыталась спасти сына
Актер Ангус Клауд. Фото: instagram.com/anguscloud/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Мать актера сериала "Эйфория" Ангуса Клауда рассказала о последних неделях своего сына перед его смертью в 25 лет. Ангус ушел из жизни 31 июля от случайной передозировки.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Мама актера пыталась его реанимировать

Лиза Клауд рассказала, как она нашла сына в его комнате в то утро, когда он умер. Смерть актера назвали случайной передозировкой в результате острого отравления комбинированным эффектом метамфетамина, кокаина, фентанила и бензодиазепинов.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Angus Cloud (@anguscloud)

Находясь в семейном доме в Окленде, Калифорния, Лиза указала на стол в его комнате и сказала:

"Здесь умер мой мальчик. Он любил свой дом и эту крошечную комнату" ,—- сказала она об Ангусе, который был с семьей после того, как отец умер в начале месяца.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Angus Cloud (@anguscloud)

Она вспомнила, как нашла его утром, и пыталась помочь ему.

"Я начала трясти его и кричать. Я сильно толкнул его, и он упал на пол. Я пыталась его реанимировать — искусственное дыхание рот в рот. Я позвала своего соседа, потому что не хотела оставлять его и звонить в 911, и продолжала спасать, пока его не забрали. Я так за ним соскучилась. Он был любовью всей моей жизни", — говорит мама актера.

Лиза сказала, что Ангус "сильно тосковал" из-за смерти своего отца Конора Хики, скончавшегося в возрасте 65 лет.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Angus Cloud (@anguscloud)

Она сказала, что Ангус и сестры-близнецы Молли и Фиона в июле отправились в Ирландию, чтобы развеять прах Хики, у которого в начале года диагностировали рак.

"Они все были опустошены", — сказала она об актере и его братьях и сестрах, добавив, что Ангус "очень любил своего отца". Тот гордился Ангусом, "и был его лучшим другом. Без сомнения, смерть отца повлияла на него".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Angus Cloud (@anguscloud)

"Его улыбка и смех будут жить с нами вечно", — сказала мама Клауда.

Женщина рассказала, что актер сталкивался с частыми головными болями и болезнями после того, как семья вернулась в США, добавив, что "были серьезные проблемы".

"Он не работал, и было понятно, что он убит горем. А если человек, употребляет наркотики, то что произошло, логично", — говорит женщина.

Лиза сказала, что "антидепрессанты" привели к смерти ее сына.

"Все просто замедлилось, и в конце концов его сердце остановилось, и он уснул. Но он не убил себя", — говорит женщина.

У Клауда не было актерского опыта перед его ролью в "Эйфории". Его заметила специалист по кастингу Элеонор Хендрикс во время прогулки по Нью-Йорку.

Клауд сначала скептически отнесся к этой возможности, но в конце концов получил роль.

Напомним, скончался легендарный эстрадный певец Тони Беннет.

Ранее ушла из жизни известная певица и актриса Джейн Биркин.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

None

Награда от президента: Зеленский в США наградил волонтеров, врачей и духовенство

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз