Мама умершей звезды "Эйфории" впервые рассказала, как пыталась спасти сына

Актер Ангус Клауд. Фото: instagram.com/anguscloud/

Мать актера сериала "Эйфория" Ангуса Клауда рассказала о последних неделях своего сына перед его смертью в 25 лет. Ангус ушел из жизни 31 июля от случайной передозировки.

Об этом пишет Daily Mail.

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Лиза Клауд рассказала, как она нашла сына в его комнате в то утро, когда он умер. Смерть актера назвали случайной передозировкой в результате острого отравления комбинированным эффектом метамфетамина, кокаина, фентанила и бензодиазепинов.

Находясь в семейном доме в Окленде, Калифорния, Лиза указала на стол в его комнате и сказала:

"Здесь умер мой мальчик. Он любил свой дом и эту крошечную комнату" ,—- сказала она об Ангусе, который был с семьей после того, как отец умер в начале месяца.

Она вспомнила, как нашла его утром, и пыталась помочь ему.

"Я начала трясти его и кричать. Я сильно толкнул его, и он упал на пол. Я пыталась его реанимировать — искусственное дыхание рот в рот. Я позвала своего соседа, потому что не хотела оставлять его и звонить в 911, и продолжала спасать, пока его не забрали. Я так за ним соскучилась. Он был любовью всей моей жизни", — говорит мама актера.

Лиза сказала, что Ангус "сильно тосковал" из-за смерти своего отца Конора Хики, скончавшегося в возрасте 65 лет.

Она сказала, что Ангус и сестры-близнецы Молли и Фиона в июле отправились в Ирландию, чтобы развеять прах Хики, у которого в начале года диагностировали рак.

"Они все были опустошены", — сказала она об актере и его братьях и сестрах, добавив, что Ангус "очень любил своего отца". Тот гордился Ангусом, "и был его лучшим другом. Без сомнения, смерть отца повлияла на него".

"Его улыбка и смех будут жить с нами вечно", — сказала мама Клауда.

Женщина рассказала, что актер сталкивался с частыми головными болями и болезнями после того, как семья вернулась в США, добавив, что "были серьезные проблемы".

"Он не работал, и было понятно, что он убит горем. А если человек, употребляет наркотики, то что произошло, логично", — говорит женщина.

Лиза сказала, что "антидепрессанты" привели к смерти ее сына.

"Все просто замедлилось, и в конце концов его сердце остановилось, и он уснул. Но он не убил себя", — говорит женщина.

У Клауда не было актерского опыта перед его ролью в "Эйфории". Его заметила специалист по кастингу Элеонор Хендрикс во время прогулки по Нью-Йорку.

Клауд сначала скептически отнесся к этой возможности, но в конце концов получил роль.

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