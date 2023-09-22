Стала відома причина смерті зірки серіалу "Ейфорія"

Актор Ангус Клауд. Фото: instagram.com/anguscloud/

Зірка серіалу "Ейфорія" Ангус Клауд помер від "випадкового передозування" кокаїном, метамфетаміном і фентанілом. 31 липня 25-річну зірку знайшли вдома в Окленді, штат Каліфорнія.

Про це пише Daily Mail.

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Смертельна комбінація

Офіс коронера округу Аламеда заявив, що актора "вбив" смертельний мікс препаратів. Серед яких були наркотичні.

"Ангус Клауд помер від смертельної комбінації фентанілу, кокаїну, метамфетаміну та іншого, що вважається випадковим передозуванням. Ангус страждав від гострої інтоксикації від комбінації ліків, яка також включала бензодіазепін", — говорить коронер.

За тиждень до смерті він поїхав до Ірландії, щоб поховати свого батька, який помер у травні після "боротьби з раком". Конор Хікі помер 18 травня у віці 65 років, залишивши актора "боротися з горем".

Його сім'я спочатку припустила, що актор міг покінчити життя самогубством, а потім уточнила, що "цілком очевидно, що він не збирався залишати цей світ".

Мати Клауда, Ліза, зателефонувала в 911 і сказала, що у нього "можливе передозування", повідомивши, що у нього немає пульсу.

Джерела в правоохоронних органах кажуть, що Клауд не залишив записки перед смертю.

Ангус Клауд зіграв Феско О'Ніла в шоу HBO "Ейфорія".

Нагадаємо, помер легендарний естрадний співак Тоні Беннет.

Раніше пішла з життя відома співачка та актриса Джейн Біркін.