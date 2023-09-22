Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Стала відома причина смерті зірки серіалу "Ейфорія" arrow

Стала відома причина смерті зірки серіалу "Ейфорія"

22 вересня 2023 12:47
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Стала відома причина смерті зірки серіалу "Ейфорія"
Актор Ангус Клауд. Фото: instagram.com/anguscloud/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Зірка серіалу "Ейфорія" Ангус Клауд помер від "випадкового передозування" кокаїном, метамфетаміном і фентанілом. 31 липня 25-річну зірку знайшли вдома в Окленді, штат Каліфорнія.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Смертельна комбінація

Офіс коронера округу Аламеда заявив, що актора "вбив" смертельний мікс препаратів. Серед яких були наркотичні.

"Ангус Клауд помер від смертельної комбінації фентанілу, кокаїну, метамфетаміну та іншого, що вважається випадковим передозуванням. Ангус страждав від гострої інтоксикації від комбінації ліків, яка також включала бензодіазепін", — говорить коронер.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Angus Cloud (@anguscloud)

За тиждень до смерті він поїхав до Ірландії, щоб поховати свого батька, який помер у травні після "боротьби з раком". Конор Хікі помер 18 травня у віці 65 років, залишивши актора "боротися з горем".

Його сім'я спочатку припустила, що актор міг покінчити життя самогубством, а потім уточнила, що "цілком очевидно, що він не збирався залишати цей світ".

Мати Клауда, Ліза, зателефонувала в 911 і сказала, що у нього "можливе передозування", повідомивши, що у нього немає пульсу.

Джерела в правоохоронних органах кажуть, що Клауд не залишив записки перед смертю.

Ангус Клауд зіграв Феско О'Ніла в шоу HBO "Ейфорія".

Нагадаємо, помер легендарний естрадний співак Тоні Беннет. 

Раніше пішла з життя відома співачка та актриса Джейн Біркін.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз