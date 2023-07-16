Померла легендарна Джейн Біркін

Співачка Джейн Біркін. Фото: instagram.com/janebirkinoff/

Співачка та актриса Джейн Біркін померла у віці 76 років. Тіло зірки у неї вдома знайшла доглядальниця.

Про це пише Daily Mail.

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Здоров'я Біркін непокоїло ще в 2002 році, коли їй поставили діагноз лейкемія. У 2021 році співачка також перенесла інсульт і того року була змушена скасувати кілька концертів. У березні минулого року вона знову скасувала шоу після того, як зламала лопатку.

Біркін відома завдяки музичній кар'єрі та моді. Ім'я Джен лежить в основі культової сумочки Hermés Birkin, яка з’явилася на світ у 1983 році.

Вона є однією з найвідоміших британських сенсацій шістдесятих, відома своїми романтичними романами, вражаючою зовнішністю та почуттям моди. Мабуть, вона найбільш відома завдяки французькому дуету Je T'aime... Moi Non Plus, який вона заспівала зі своїм колишнім Сержем Гінсбургом у 1968 році.

Джейн Біркін зіграла в таких фільмах, як "Бассейн", "Слоган", "Романс вора", "Я тебе люблю… Я тебе теж немає", "Смерть на Нілі" і не тільки. Вона була справжньою іконою стилю, чиї образи надихнули мільйони дівчат у всьому світі.

Непросте життя

Біркін народилася в Лондоні 14 грудня 1946 року в родині військово-морського офіцера та актриси.

У 17 років вона вийшла заміж за композитора Джеймса Бонда Джона Баррі, від якого народила дочку Кейт, але шлюб тривав лише три роки.

Її кінодебют у 1966 році викликав резонанс з її повною оголеною сценою в свінговій класиці шістдесятих років Мікеланджело Антоніоні Blow Up.

Після зустрічі з Генсбуром у Парижі на зйомках романтичної комедії — він був її партнером — вона переїхала до Франції назавжди. Їхні музичні та романтичні стосунки були бурхливими.

Під час одної з їхніх шалених сварок Біркін кинулася в річку Сену після того, як кинула в обличчя Генсбуру пиріг із заварним кремом. Пізніше у них народилася донька Шарлотта, яка сама стала надзвичайно успішною актрисою та співачкою. Нарешті Біркін покинула Гінсбурга в 1980 році.

У кіно вона перейшла до артхаусних постановок, отримавши три номінації на "Сезар" — французьку премію "Оскар" — починаючи з фільму "Пірат" у 1985 роц.

У 1998 році вийшла її перша платівка без Генсбура, A la Legere. Але вона неодноразово поверталася до його репертуару, співаючи його хіти у супроводі повного оркестру по всьому світу, зокрема у 2020 році в Нью-Йорку, де виступала з Іггі Попом.

Її життя було відзначене трагедією: її старша донька Кейт Беррі, фотограф, покінчила життя самогубством у 2013 році.

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