"Мама" Вєрки Сердючки показала красуню доньку у весільній сукні

Інна Бєлоконь з донькою і чоловіком. Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

Інна Бєлоконь, яка грає маму Вєрки Сердючки, поділилася фото своєї справжньої красуні доньки з її весілля. Дівчина як дві краплі води схожа на свою маму.

Фото Інна опублікувала у своєму Instagram.

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Рідкісне фото

Цього тижня донька Інни Бєлоконь Яна зіграла весілля. У мережі з’явилося буквально кілька фото зі святкування, ніяких подробиць акторка не повідомляла. Також невідомо, хто обранець її доньки і чи був присутнім на весіллі Андрій Данилко.

Інна поділилася з підписниками ще одним фото з весілля доньки, вона опублікувала портрет Яни з її обранцем.

Прихильники зазначили, що дівчина справжня красуня і дуже схожа на свою маму.

Жодних інших подробиць Бєлоконь так і не повідомила.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, "мама" Вєркі Сердючки видала красуню доньку заміж.

Також ми писали, що один з "кроликів" Вєрки Сердючки презентував кліп із СолоХою.