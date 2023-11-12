"Мама" Вєрки Сердючки показала красуню доньку у весільній сукні
Інна Бєлоконь, яка грає маму Вєрки Сердючки, поділилася фото своєї справжньої красуні доньки з її весілля. Дівчина як дві краплі води схожа на свою маму.
Фото Інна опублікувала у своєму Instagram.
Рідкісне фото
Цього тижня донька Інни Бєлоконь Яна зіграла весілля. У мережі з’явилося буквально кілька фото зі святкування, ніяких подробиць акторка не повідомляла. Також невідомо, хто обранець її доньки і чи був присутнім на весіллі Андрій Данилко.
Інна поділилася з підписниками ще одним фото з весілля доньки, вона опублікувала портрет Яни з її обранцем.
Прихильники зазначили, що дівчина справжня красуня і дуже схожа на свою маму.
Жодних інших подробиць Бєлоконь так і не повідомила.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, "мама" Вєркі Сердючки видала красуню доньку заміж.
Також ми писали, що один з "кроликів" Вєрки Сердючки презентував кліп із СолоХою.
Читайте Новини.LIVE!