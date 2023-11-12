"Мама" Верки Сердючки показала красавицу дочку в свадебном платье
Инна Белоконь, которая играет маму Верки Сердючки, поделилась фото своей настоящей красавицы дочки с ее свадьбы. Девушка как две капли воды похожа на свою маму.
Фото Инна опубликовала в своем Instagram.
Редкое фото
На этой неделе дочь Инны Белоконь Яна сыграла свадьбу. В сети появилось буквально несколько фото с празднования, никаких подробностей актриса не сообщала. Также неизвестно, кто избранник ее дочери и присутствовал ли на свадьбе Андрей Данилко.
Инна поделилась с подписчиками еще одним фото со свадьбы дочери, она опубликовала портрет Яны с ее избранником.
Поклонники отметили, что девушка настоящая красавица и очень похожа на свою маму.
Никаких других подробностей Белоконь так и не сообщила.
Напомним, ранее мы рассказывали, что "мама" Верки Сердючки выдала красавицу дочь замуж.
Также мы писали, что один из "кроликов" Верки Сердючки представил клип с СолоХой.
Читайте Новини.LIVE!