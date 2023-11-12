"Мама" Верки Сердючки показала красавицу дочку в свадебном платье

Инна Белоконь с дочерью и мужем. Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

Инна Белоконь, которая играет маму Верки Сердючки, поделилась фото своей настоящей красавицы дочки с ее свадьбы. Девушка как две капли воды похожа на свою маму.

Фото Инна опубликовала в своем Instagram.

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Редкое фото

На этой неделе дочь Инны Белоконь Яна сыграла свадьбу. В сети появилось буквально несколько фото с празднования, никаких подробностей актриса не сообщала. Также неизвестно, кто избранник ее дочери и присутствовал ли на свадьбе Андрей Данилко.

Инна поделилась с подписчиками еще одним фото со свадьбы дочери, она опубликовала портрет Яны с ее избранником.

Поклонники отметили, что девушка настоящая красавица и очень похожа на свою маму.

Никаких других подробностей Белоконь так и не сообщила.

Напомним, ранее мы рассказывали, что "мама" Верки Сердючки выдала красавицу дочь замуж.

Также мы писали, что один из "кроликов" Верки Сердючки представил клип с СолоХой.