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Один з "кроликів" Вєрки Сердючки презентував кліп із СолоХою

10 листопада 2023 11:37
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Один з "кроликів" Вєрки Сердючки презентував кліп із СолоХою
Співак Дмитро Волканов. Фото: менеджмент артиста
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Фіналіст дев’ятого сезону шоу "Х-фактор" Дмитро Волканов, який став популярним, зокрема, за роллю кролика в бенді Вєрки Сердючки, презентував новий кліп спільно зі співачкою СолоХа на композицію "Всі жінки відьми".

Відео доступне для перегляду на YouTube-каналі Дмитра. 

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За словами артистів, ця іронічна історія зачаклованого кохання між виконавцями розповідає про те, що жоден чоловік не в змозі встояти перед прекрасними, ніжними і чарівними жінками.

Співпраця між Дмитром та СолоХою виявилась доволі неочікуваною. Коли Volkanov писав саме цю пісню, він шукав образ партнерки та головної героїні для виконання треку.

"І хто, як не артистка СолоХа, краще за всіх підходить на роль головної "Відьми" в українському шоу-бізнесі", — заявив молодий артист. 

СолоХа із задоволенням підтримала ініціативу виконавця і внесла свій містичний вайб у цю співпрацю. Минув лише місяць з народження другої дитини, а співачка вже приступила до зйомок нового кліпу та активно гастролювала.

"Ця іронічна пісня створена, щоб дарувати виключно позитивні емоції, яких всі ми так потребуємо. Сподіваємось, що наш кліп підніме всім настрій. Любов переможе!", — прокоментувала прем’єру СолоХа.

СолоХа
Співачка СолоХа. Фото: менеджмент артиста

Про Дмитра Волканова

Учасника бенду Вєрки Сердючки активно обговорювали на святковому концерті до Дня Незалежності України 2020-го. Тоді він під час виступу в костюмі кролика з прапором України стояв на даху декорації вагона метро на Софійській площі в Києві. Після цього на той час 17-річний Дмитро почав отримувати численні погрози від тих, хто вважав подібне шоу цирком. Втім, до цього молодий артист поставився спокійно.

Кролик Данилка
Реакція співака на події трирічної давнини. Скриншот: Instagram/dimavolkanov

Також Дмитро спілкується (або ж принаймні спілкувався) з "батьком" Сердючки, співаком та композитором Андрієм Данилком. Волканов був одним з небагатьох друзів та приятелів Данилка на його дні народженні торік. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що на фронті загинув син друга Андрія Данилка. Також ми розповідали, що менеджмент Андрія Данилка прокоментував фото артиста із зіркою російського шоу "Дом 2".

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