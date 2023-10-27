У родині Кейт Міддлтон знову сталося поповнення

Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Брат Кейт Міддлтон Джеймс та його дружина Алізе Тевенет уперше стали батьками. Пару бачили на прогулянці з коляскою в лондонському районі Ноттінг-Гілл.

Про це пише Daily Mail.

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Джеймс Міддлтон та його дружина Алізе оголосили про те, що чекають на дитину, влітку цього року. Тоді молодший брат принцеси Уельської опублікував знімок вагітної коханої разом із одним із їхніх собак на ім'я Мейбл. Радісна для пари подія сталася незадовго після того, як помер улюблений собака Джеймса Елла, який, за його словами, врятував йому життя під час боротьби з депресією.

Брат Кейт Міддлтон Джеймс з дружиною та дитиною

"Ми не можемо натішитися. Початок року був важким після втрати моєї коханої Елли, але ми завершимо його з найдорожчим маленьким поповненням у нашій родині", — підписав фото Джеймс.

Брат Кейт Міддлтон та Алізе Тевенет одружилися у 2021 році і у вересні відзначили другу річницю весілля.

Кейт Міддлтон подарувала молодим батькам коляску Silver Cross, з якою її часто помічали на прогулянках із принцом Джорджем. Саме з цією моделлю папараці помітили Джеймса та Алізе на прогулянці з новонародженим.

Нагадаємо, принцеса Євгенія показала сімейну ідилію з нагоди річниці весілля.

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