"Мама" Верки Сердючки выдала красавицу-дочку замуж

Инна Белоконь с семьей. Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna/

Артистка Инна Белоконь, известная как "мама" Верки Сердючки, рассказала о празднике в семье. Дочь звезды пошла под венец.

Об этом стало известно из соцсетей Белоконь.

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Дочь "мамы" Верки Сердючки Яна вышла замуж. Об этом свидетельствует черно-белый кадр, на котором девушка изображена со своим мужем. Невеста была одета в белое пышное платье, украшенное камнями. Жених был в темном костюме.

Дочь Инны Белоконь пошла под венец. Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna/

"S❤️Y", — прокомментировала фотографию Белоконь.

Подробности свадьбы дочери Инны Белоконь неизвестны, как и то, кто избранник ее дочери. В сети начали поздравлять молодую семью со свадьбой. Своими пожеланиями отличились Алексей Суханов и Даша Астафьева.

"Невероятно: уже свадьба! А будто вчера еще — малышка, игравшая в гримерке. Любви, уважения друг к другу и понимания. А бабушке с дедушкой — по внучку и внуку! И не раз!"

"Счастливой супружеской жизни молодоженам"

"Поздравляю", — пишут фоловеры Инны Белоконь.

Инна Белоконь с дочкой. Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna/

Инна Белоконь уже более 30 лет в браке с мужем по имени Олег. Пара имеет семейный бизнес — разводит породистых собак. В браке у Инны и Олега родилась дочь Яна. В 2015 году она окончила Полтавский коммерческий техникум и продолжила обучение в Польше.

Напомним, в семье Кейт Миддлтон снова пополнение.

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