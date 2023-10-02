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"Паритися через вік немає часу": Андрій Данилко святкує 50-річчя

2 жовтня 2023 10:15
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Паритися через вік немає часу": Андрій Данилко святкує 50-річчя
Шоумен Андрій Данилко. Фото: менеджмент артиста.
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

2 жовтня свій 50-й день народження святкує Андрій Данилко. Його сценічний образ VERKA SERDUCHKA не має аналогів ні в Україні, ні за її межами.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артиста.

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Напередодні свого 50-річчя Андрій Данилко об’їздив чимало міст Європи і США з концертами на підтримку України. Повернувшись додому, артист взяв невеличку паузу, щоб видихнути й відновити сили. І відсвяткувати початок нового життєвого етапу.

 

Андрій Данилко та Інна Білоконь. Фото: менеджмент артиста.
Андрій Данилко та Інна Білоконь. Фото: менеджмент артиста.

 

Андрій Данилко та Інна Білоконь. Фото: менеджмент артиста.
Андрій Данилко та Інна Білоконь. Фото: менеджмент артиста.

"Для мене всі ці паспортні цифри не мають жодного значення. Важливі лише внутрішні відчуття, а в душі я й досі почуваюся студентом. Любимо з Інною подуркувати та покепкувати одне з одного. І після 50 нічого не зміниться. У мене купа справ і планів, творчих і не тільки, тому паритися через вік у мене немає часу", — ділиться Данилко.

Першим Андрія Михайловича привітав його друг та незмінний продюсер Юрій Нікітін. Цікаво, що цієї осені в їхнього творчого тандему також важлива дата — 26-річчя співпраці, яка розпочалася у вересні 1997 року.

 

Андрій Данилко та Юрій Нікітін. Фото: менеджмент артиста.
Андрій Данилко та Юрій Нікітін. Фото: менеджмент артиста.

"За 26 років разом я добре знаю про твою пристрасть до перегляду рідкісних фільмів, тож вирішив подарувати тобі унікальний пристрій — "телевізор, що знає всі фільми на світі". Його, до речі, розробили українці, і це викликає особливу гордість та додає цінності", — написав продюсер у своїх соцмережах.

Зі зрозумілих причин Андрій Данилко не планує гучного святкування. Свій ювілей він проведе в колі найближчих друзів і неодмінно загадає заповітне бажання, яким він останні півтора року завершує кожен свій концерт, — щоб закінчилась війна й усі українці нарешті повернулись додому.

Нагадаємо, менеджмент Андрія Данилка прокоментував фото артиста з зіркою російського шоу "Дом 2".

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