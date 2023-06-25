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MamaRika зачарувала сімейною ідилією у мальовничому куточку

25 червня 2023 11:02
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
MamaRika зачарувала сімейною ідилією у мальовничому куточку
Співачка MamaRika з чоловіком Сергієм Середою. Фото: instagram.com/mamarika_official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка MamaRika насолоджується сімейним життям. Зірка обожнює проводити час з чоловіком та сином.

Фото з відпочинку MamaRika запостила на своїй сторінці у Instagram.

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Артистка на знімках позує з чоловіком Сергієм Середою та сином Давидом. Родина провела чудово час у мальовничому куточку в Карпатах.

 

"Жити життя без вчора і завтра. Є лише сьогодні, і воно наше…" — прокоментувала світлини артистка.

MamaRika раніше зізналася, що часті зриви та стреси погано сказалися на її здоров’ї. Так, влітку 2022 року вона перенесла операцию на шлунок. Тоді рідні артистки справді стали її найбільшою підтримкою. І особливо вона вдячна своєму коханому. Бо ані карантин, ані війна не дали тріщин в їхніх із Сергієм Середою стосунках. Навпаки, їм до вподоби проводити разом увесь час.

"Я заходжу додому, закриваю двері, і я в будиночку, адже я дуже ціную сім’ю. Вони мій тил. Для мене родина була, є і буде завжди на першому місці. До того, як народився Давід, я була просто артисткою, а тепер я мама-артистка, через дефіс. Мій син — це моє натхнення. Він реально допомагає і дає сил писати нову музику. Завдяки материнству моя творчість вийшла абсолютно на інший рівень душевності, чуттєвості", — говорить MamaRika.

Нагадаємо, співачка MamaRika презентувала нову зворушливу пісню "Сльози і пісні" та кліп на неї.

Раніше MamaRika поділилася зі своїми шанувальниками деталями життя з маленькою дитиною. Вона розповіла, як впоратися вдома під час відключень електроенергії.

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