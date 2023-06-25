MamaRika очаровала семейной идиллией в живописном уголке

Певица MamaRika с мужем Сергеем Середой. Фото: instagram.com/mamarika_official/

Певица MamaRika наслаждается семейной жизнью. Звезда обожает проводить время с мужем и сыном.

Фото с отдыха певица запостила на своей странице в Instagram.

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Артистка на снимках позирует с мужем Сергеем Середой и сыном Давидом. Семья провела отлично время в живописном уголке в Карпатах.

"Жить жизнь без вчера и завтра. Есть только сегодня, и оно наше…" — прокомментировала фотографии артистка.

MamaRika ранее призналась, что частые срывы и стрессы плохо сказались на ее здоровье. Так, летом 2022 года она перенесла операцию на желудке. Тогда родные артистки действительно стали ее величайшей поддержкой. И особенно она благодарна своему любимому. Ибо ни карантин, ни война не дали трещин в их отношениях с Сергеем Середой. Напротив, им нравится проводить вместе все время.

"Я захожу домой, закрываю дверь, и я в домике, ведь я очень ценю семью. Они мой тыл. Для меня семья была, есть и будет всегда на первом месте. До того, как родился Давид, я была просто артисткой, а теперь я мама-артистка, через дефис. Мой сын — это мое вдохновение. Он реально помогает и дает силы писать новую музыку. Благодаря материнству мое творчество вышло совершенно на другой уровень душевности, чувственности", — говорит MamaRika.

Напомним, певица MamaRika представила новую трогательную песню "Сльози і пісні" и клип на нее.

Ранее MamaRika поделилась со своими поклонниками деталями жизни с маленьким ребенком. Она рассказала, как справиться дома во время отключения электроэнергии.